佛系打選戰好像土地公　張善政：我是要掃除妖魔

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張善政致詞時表示，自己當然不是佛系打法，而是一位勤走基層的參選人，他並提到，「前幾天有鄉親跟我說，我很像一個跟桃園鄉親打成一片的土地公，如果真的是這樣，我希望能掃除桃園妖魔，帶給桃園鄉親福氣、繁榮。」張善政說，這兩天桃園基層就有民眾說，桃園好像少了一個妖魔。我們期待新的對手能用正當的方式與誠信來打這場選戰。
張善政指出，選舉接受檢驗是必然的，但希望對手是用「正當的人格」來打這場選戰，就像稍早在門口，媒體提問說，林智堅論文被踢爆是別人代寫，「我希望我們的對手是用正當的人格來打這場選戰，沒想到前面一個人跟現在這個人，一樣在袒護抄襲，在我的心裡面要掃除妖魔，就是不要這樣的人。」
張善政也分享走基層的心得，迄今被提到最多的就是，桃園的交通，交通，交通，「桃園車多是很好的事，代表桃園繁榮，但為何交通迄今仍為人詬病，覺得桃園的交通都卡卡的呢？重點在於政治人物有沒有遠見，政治人物有沒有工程背景，政治人物有沒有妥善運用手上的資源、經費來幫市民解決棘手的問題。」
張善政提到，自己有工程師的背景，做出來的捷運站絕對不會像新竹棒球場一樣，未來桃園的交通也不會卡卡的，會讓桃園捷運會變成世界一流的捷運，桃園會擁有世界一流的軌道建設及航空城，「未來四年、八年，甚至再過幾年，桃園的發展會跟現在很不一樣，改變臺灣，要從改變桃園開始，希望鄉親在年底把票投給張善政，以及國民黨提名的候選人，用選票告訴執政的民進黨，我們桃園要更不一樣。」