Omicron新變異株+121！爆首例本土BA.4個案　3家人全中鏢

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指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出5株BA.4、79株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為48例男性、39例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今年7月20日至8月11日。其中檢出BA.4個案分別自荷蘭(2例)、埃及、菲律賓、英國(各1例)；BA.5個案分別自美國(13例)、越南(10例)、荷蘭、新加坡(各6例)、英國、菲律賓(各5例)、印尼(4例)、土耳其、瑞士(各3例)、香港、泰國、紐西蘭、義大利、德國、澳大利亞(各2例)、丹麥、日本、比利時、匈牙利、西班牙、波蘭、柬埔寨、埃及、馬來西亞、奧地利、葡萄牙、韓國(各1例)；BA.2.75個案均自印度(3例)移入。
指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於 8月10日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為9%，迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：林莞茜）
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