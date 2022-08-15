死亡＋22！均為50歲以上患者 新增一位6歲童MIS-C治療中
中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增15,792例COVID-19確定病例，分別為15,596例本土個案及196例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。22例死亡個案均為50歲以上患者，另外新增33例中重症，包括一例兒童MIS-C個案，為一位6歲男童，目前在一般病房治療中。
指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未打滿3劑COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增33例中重症個案，比較值得注意的病例是一位6歲男童，6月6號確診，8月4號起陸續出現發燒、腹痛、腹瀉、紅眼、全身出疹等症狀，診斷為MIS-C，使用類固醇和免疫球蛋白治療，目前在一般病房住院治療中。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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