衝浪女神 Kimberly陳美彤！再度代表台灣出征奪銀

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雖然平常忙碌於健身教學、運動推廣和家庭工作，對於因疫情暫停了兩年的實體大賽，還是排除萬難接受國家隊徵召，隨中華台北代表團至韓國參賽。她的臉書粉專「Kimberly的熱血人生」擁有近13萬熱血粉絲，互動相當熱絡。據了解，她在行前因不小心受傷，孩子也生病，差點無法成行，甚至到了韓國還因水土不服嚴重腹瀉多達十幾次，儘管身體不適，最後仍努力完賽，她的動態在臉書社群引起廣大粉絲不捨，紛紛留言加油打氣，相當激勵人心！此次賽期遇上韓國惡劣天候，百年最強暴雨襲擊，大會多次調動行程表，對所有選手在當地都是一大考驗。這場比賽中華隊囊括二金一銀一銅，陳美彤個人在分齡30+/ Masters Women Wakesurf項目初賽原本順利取得第一，最後決賽則獲得銀牌，對此陳美彤表示：「原本團隊相當看好她會奪金，沒想到自己狀況不佳，心態上沒調整好，沒能好好發揮原本應有實力，對於沒能為團隊保住第三金，有點遺憾。」
陳美彤的緊湊行程下，回台隔離完畢後緊接著就是「CWSA亞洲盃快艇衝浪錦標賽」這也是十月份將在美國進行的CWSA World Wakesurf Championships快艇衝浪世界賽的三大洲關鍵戰役，以目前陳美彤在Masters組排名世界第一來看，只要這場順利完賽，就確定會收到CWSA世界盃的參賽資格，這也是快艇衝浪運動全球最受矚目的國際大賽，期待她會再度為台灣帶來好成績，為台灣爭光