工業區道路側溝收租金？　議員批不合理

台中工業區公有道路側溝，市府可以出租收租金賺錢嗎？今 (15) 日市議員楊正中在議會財經業務質詢時表示，台中工業區有廠商向他陳情，指市府每年都向工廠收取廠房外的道路側溝租金 1 萬 6694 元，還有 110 萬元的保證金，這合理嗎？他批市政府有缺錢缺到這種地步嗎？

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楊正中說，工業區一路的道路範圍包括了排水測溝，但有廠商向他陳情，指每年都被市府收取道路側溝的租金 1 萬餘元，外加保證金 110 萬元。他向都發局調分區使用圖，分區使用圖和現況圖都沒有改變，排水測溝明顯看出是在道路範圍內，而工業區內的廠房建築，其建築線、留設空地和退縮空間都在排水溝後面，完全沒有通行權的問題。

楊正中質疑，從副市長以下局處長都答復要依工業區相關管理辦法規定，但整個台中工業區的側溝和道路都沒有在收租金，為何市府經發局會單獨向這家廠商收取道路側溝的租金？

楊正中指出，這塊土地從以前到現在都是做排水溝使用，一旁廠商只因緊臨在排水溝後面，要興建廠房時，市府就要求廠商要承租這個面積 119 平方米的側溝，一年租金 1 萬 6694 元，保證金要收 110 萬元，這合理嗎？

經發局長張峯源則說，工業區側溝產權是公有地或國有地，經發局主管，公有地出租都有其辦法，市府都依照規定來辦理，之前在工業區也有類似案例。

張峯源說，土地是市府的，廠商使用市府的地，就要依相關規定來辦理；會後會邀集相關單位召開會議來討論，看如何解決這事情。

經發局工業科科長潘守廉表示，現況如議員所言就是道路旁的側溝，但都市計畫圖卻標示為乙種工業區，現況與分區有衝突，將開會找都發局釐清討論，看是透過通檢或專案檢討來處理，讓建築可以銜接道路，不是跨過畸零地但現況卻是道路和側溝的狀況，做成確立的法令解釋，依法來處理。