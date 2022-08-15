黃珊珊稱夏立言訪中等於投降 朱立倫：出訪是因為愛台灣
國民黨副主席夏立言日前率團訪問中國，由於適逢環台軍演結束沒多久，時機點敏感也引發外界議論。對此台北市副市長黃珊珊日前表示，雖然她也支持以溝通取代對抗，但此時時機點不對，訪中就是「投降」。對此國民黨主席朱立倫今（15）日回應，表示這時候去一定會挨罵，但這是為了台灣好，也是為了台灣人民好。
朱立倫今日上午出席臨濟護國禪寺祈福法會活動，並於活動後接受媒體訪問。被問到夏立言訪中一事，遭到黃珊珊直指是「投降」，朱立倫則回應，這時候不去中國大陸很簡單，不碰兩岸議題也很容易，去了一定會被罵，也有可能傷害到國民黨，「但是對台灣有利對台灣好，對台灣的人民好，怎麼做抉擇？」
朱立倫強調，夏立言去了對台灣好，可以舒緩兩邊的嚴重對立，降低戰爭的風險，「難道大家要戰爭嗎？我們都不要，我們要和平。」朱立倫說，如果這個時候停ECFA，我們的中小企業我們的農漁業，那是哀鴻遍野，一年至少損失兩百多億，這些都是我們不願意見到的。
朱立倫直言，愛台灣、愛台灣的人民，是國民黨的最重要的目的、最重要的政黨的基礎，國民黨是為了愛台灣，當然被罵，當然可能會傷到選舉，「但我們還是堅持要愛台灣，愛台灣人民。」