高雲翔捲醜聞毀形象！40歲生日自拍曝近況 網驚：認不出
40歲的中國男星高雲翔，2015年在《羋月傳》中飾演「翟驪」一角而爆紅，還被網友封為「草原春藥」，不料他2018年在澳洲捲入性侵案，儘管2020年獲判罪名不成立，但高雲翔的演藝事業、形象早已回不去。今（15）日迎來高雲翔40歲的生日，他也難得在社群平台上曬出自拍照，沒想到卻慘遭網友直呼「認不出來。」
高雲翔今天迎來40歲的生日，也感性地在社群平台上寫下：「40歲，人生的上半程跑完了，有得有失、有笑有淚，喜與悲都是自己最真實的體會『太刺激了』，學會了自省，認清了幾位..（挺累）今晚我要敬自己一杯，還要敬這個可愛的社會。下半程微笑面對，願每一個善良的人不再有淚水。」
高雲翔也罕見曬出自拍照曝近況，只見他穿著簡單咖啡色素T恤，頭髮中分還有些凌亂，臉上也略顯一些鬍渣，雖然與以往形象有些差距，但高雲翔氣色看上去相當不錯。
貼文曝光，也掀起不小討論，網友紛紛在底下留言「生日快樂，在人生的跑道上，奮勇前進，奔向輝煌！」、「生日快樂」、「依然帥氣」，但也不免遭部分網友狠酸「認清了幾位？是你自己不對好不好，控制不住的慾望，失去事業，失去家庭」、「聽上去還挺委屈似的，自作孽的下場。」事實上，高雲翔捲入性侵案醜聞後，便在2019年和結婚8年的妻子「董璇」離婚，後期即便他努力發展事業，甚至將名字改為「高晟暉」積極復出，仍不見起色。