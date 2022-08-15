林智堅抄襲民進黨內早知情？朱立倫：蔡英文你是教授欸！
新竹市前市長林智堅深陷論文抄襲疑雲，甚至因此退出點桃園市長選戰。而現階段據傳民進黨內早就知道林智堅論文有「代筆」的狀況，引發社會各界議論。對此國民黨主席朱立倫今（15）日受訪時表示，總統蔡英文是教授出身，只要花五分鐘把這幾本論文拿來對照一下，任何一個人都看得出來絕對有問題。
針對林智堅論文抄襲一事，朱立倫今日受訪時表示，自己真的不相信「教授出身」的總統蔡英文、蔡主席為何能力挺林智堅。「只要花五分鐘，五分鐘就好，把這幾本論文拿來對看一下，任何一個小學生都看得出來、老師都看得出來絕對是有問題，百分之百有問題。」朱立倫說，不敢相信有任何一個人可以悶著頭瞎挺林智堅，「這個到底是什麼目的，我到現在我還搞不清楚，我相信蔡總統妳不至於這麼盲目吧？」
話鋒一轉朱立倫也暗酸接替林智堅參選桃園市長的鄭運鵬，「你說鄭運鵬他瞎挺到底，我還可以原諒他，他從來沒有念過研究所，他可能搞不清楚，他可能就是瞎挺亂挺。」朱立倫說，鄭運鵬為了政治目的可以完全不擇手段，完全不管母校台大，「鄭運鵬我可以理解，蔡總統你是教授欸，你是老師欸？」
朱立倫強調，他相信同為台大教授的柯文哲講的也是對，「我們都是教授出身，任何人拿來看，不要說五分鐘了，一分鐘知道是抄的，百分之百。」