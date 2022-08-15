民進黨換鄭運鵬選桃園 今日新聞民調：68%認勝選無機會
在林智堅陷入論文抄襲風暴後，民進黨在上週緊急「換堅」，改由立委鄭運鵬參選桃園市長。根據《NOWnews今日新聞》最新網路民調顯示，68.8%投票者認為民進黨已經元氣大傷，鄭運鵬無機會勝選桃園市長。
根據《NOWnews今日新聞》在8月12至8月14日所做「民進黨換下林智堅，改派鄭運鵬參選桃園市長，您怎麼看？」民調，當詢問「您認為民進黨「換堅」是正確的決定嗎？」結果回答正確，為了大局著想，應該換一個更適合的候選人有69.38%、認為不應該換人，林智堅應該要參選到底有25.47%、回答不知道／沒意見5.15%。
詢問「您認為鄭運鵬有機會勝選桃園市長嗎？」回答沒機會，民進黨已經元氣大傷，欲振乏力有68.8%、一定有機會，鄭運鵬是一個在地優秀人才22.33%、不知道／沒意見8.8%。
詢問「您認為綠營「換堅」是否能止住林智堅論文風暴的外溢效應？」回答沒有辦法，論文風暴會成為民進黨在這場選舉揮之不去的陰影有71.58%、可以，林智堅退選之後，大家就會淡忘這件事有24.49%、不知道／沒意見3.92%。
詢問「如果明天就要投票，您看好誰當選桃園市長？」回答張善政65.49%、鄭運鵬19.76%、賴香伶7.17%、不知道沒意見6.5%、無黨籍或其他政黨候選人1.08%。