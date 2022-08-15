《彈射世界》合作活動8/20開跑　新角色精選轉蛋正式登場

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歡慶《彈射世界》與《Re:從零開始的異世界生活》合作，官方推出一系列【合作紀念活動】，於8月20日上午05:00至9月4日上午04:59推出【登入獎勵活動】，每日可獲得星導石50個，最高可獲得星導石750個。
【限定活動挑戰】共分為兩梯次，分別為8月20日中午12:00至9月3日晚上20:59與8月26日中午12:00至9月3日晚上20:59，完成挑戰後可獲得限定體力回復藥、與各種元素獎勵外，全部兩梯次挑戰完成者，可獲得「10連抽轉蛋券」，並有機會獲得《Re:從零開始的異世界生活》全新角色。官方為了紀念動畫《Re:從零開始的異世界生活》的合作，將於8月20日中午12:00推出【合作舉辦紀念禮物】贈送3000個星導石，與玩家們一同享樂。
官方於8月20日中午12:00至9月4日中午11:59推出《Re:從零開始的異世界生活》合作【新角色精選轉蛋】，其中限定★5「愛蜜莉雅」、「雷姆」、限定★4「拉姆」機率上升中！
限定★5心地善良的半妖精「愛蜜莉雅」
擁有一頭美麗銀髮的半妖精少女。個性溫柔，無法放著有難的人不管。她拯救了剛轉移到露格尼卡王國不久的昴，並以此為契機，逐漸和他產生了深厚的情誼。CV:高橋李依
限定★5萬能侍奉的妹妹女僕「雷姆」
和雙胞胎姊姊拉姆一同在露格尼卡王國以女僕身分工作的少女。擁有鬼族的力量，其惹人憐愛的外表背後，具有令人難以想像的傲人戰鬥力。仰慕著昴，一切的行動都以他為優先。CV:水瀬いのり
限定★4笨拙毒舌的姊姊女僕「拉姆」
和雙胞胎妹妹雷姆一同在露格尼卡王國以女僕身分工作的少女。曾經擁有強大的力量，可是卻因為鬼族的角折斷，而失去了力量。其毒舌且桀傲不遜的態度相當引人注目，但內心善良且擅於照顧人。CV:村川梨衣