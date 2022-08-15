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抹陳時中卻說捍衛民主　何孟樺轟蔣萬安：吃到祖先口水？

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-15 15:55:56

近來藍營持續抹黑民進黨台北市長參選人陳時中嗆里長，國民黨參選人蔣萬安更嗆陳時中「好大的官威」，引發論戰。民進黨台北市內湖南港區議員參選人何孟樺今（15）日表示，陳時中已多次澄清，蔣萬安卻還是把真相當耳邊風，真的有夠不要臉，是吃到蔣家祖先的口水愛說謊？她表示，蔣萬安對於市政議題毫無建樹，對於有爭議的議題能閃就閃，天天對陳時中噴口水；蔣家就算過了那麼多代，儘管皮囊換了，但骨子裡「踐踏民主」的基因似乎永遠不會改變。

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▲台北市議員參選人何孟樺（圖／記者黃宣尹攝影）
▲何孟樺說，蔣家就算過了那麼多代，儘管皮囊換了，但骨子裡「踐踏民主」的基因似乎永遠不會改變。（圖／記者黃宣尹攝）
何孟樺說，蔣萬安瘋狂抹黑陳時中嗆里長，儘管陳時中已經多次否認、澄清，蔣萬安卻仍只願自己講自己的，把真相當耳邊風，把里長當政治工具。

昨天，蔣萬安說陳時中「好大的官威」，甚至講出「為了捍衛民主」，何孟樺表示，真的有夠不要臉，是吃到祖先的口水愛說謊？蔣萬安慘淪黨內魁儡受到老人制肘，是捍衛民主？蔣萬安政策不聞問只顧講政治屁話，是捍衛民主？蔣萬安對於雙城論壇立場反覆不定，是捍衛民主？蔣萬安支持夏立言去中國為黨募款，是捍衛民主？

何孟樺表示，蔣萬安對於市政議題毫無建樹，天天對陳時中噴口水，讓整個本來應該務實討論政策的平台都被口水淹沒，根本就是最不負責任的參選人。對於議題的表態，政治人物不應有模糊空間，特別是兩岸議題這種攸關國家安全的立場，更要清楚踩明。

何孟樺說，然而蔣萬安對於有爭議的議題，只要能閃就閃、能躲就躲，對議題的反應度也總會「慢半拍」，足見蔣萬安根本毫無核心思想，會慢半拍就是為了要請示費鴻泰、賴士葆這些老國民黨。

何孟樺表示，這次的台北市長選戰，根本就是「帶著蔣萬安面具的費鴻泰」在選，蔣萬安用不實消息抹黑陳時中，就是在抹黑民主；蔣萬安用口水而非汗水來說服選民，就是在瞧不起民主，這種人竟然還敢高舉民主的大旗？有夠虛偽。

何孟樺感嘆，蔣家就算過了那麼多代，儘管皮囊換了，但骨子裡「踐踏民主」的基因似乎永遠不會改變。

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