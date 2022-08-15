抹陳時中卻說捍衛民主　何孟樺轟蔣萬安：吃到祖先口水？

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨天，蔣萬安說陳時中「好大的官威」，甚至講出「為了捍衛民主」，何孟樺表示，真的有夠不要臉，是吃到祖先的口水愛說謊？蔣萬安慘淪黨內魁儡受到老人制肘，是捍衛民主？蔣萬安政策不聞問只顧講政治屁話，是捍衛民主？蔣萬安對於雙城論壇立場反覆不定，是捍衛民主？蔣萬安支持夏立言去中國為黨募款，是捍衛民主？
何孟樺表示，蔣萬安對於市政議題毫無建樹，天天對陳時中噴口水，讓整個本來應該務實討論政策的平台都被口水淹沒，根本就是最不負責任的參選人。對於議題的表態，政治人物不應有模糊空間，特別是兩岸議題這種攸關國家安全的立場，更要清楚踩明。
何孟樺說，然而蔣萬安對於有爭議的議題，只要能閃就閃、能躲就躲，對議題的反應度也總會「慢半拍」，足見蔣萬安根本毫無核心思想，會慢半拍就是為了要請示費鴻泰、賴士葆這些老國民黨。
何孟樺表示，這次的台北市長選戰，根本就是「帶著蔣萬安面具的費鴻泰」在選，蔣萬安用不實消息抹黑陳時中，就是在抹黑民主；蔣萬安用口水而非汗水來說服選民，就是在瞧不起民主，這種人竟然還敢高舉民主的大旗？有夠虛偽。
何孟樺感嘆，蔣家就算過了那麼多代，儘管皮囊換了，但骨子裡「踐踏民主」的基因似乎永遠不會改變。