小室圭恐3度落榜！日媒爆真子將「緊急回國」　曝3危機

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報導指出，先前曾於 2021年7月和2022年2月在紐約參加律師資格考試的小室圭，在兩場考試中均未通過，他於7月26、27日參加了第3次考試，但連日本宮內廳記者都透露「綜合各項要素，這次合格的可能性非常低。」
小室圭從美國的法學院畢業後，便進入紐約一間知名律師事務所擔任律師助理。但如今恐怕又再度落榜。報導指出，小室圭很可能會被該律師事務所開除，屆時收入以及簽證都會成為問題，沒有律師事務所擔保，想要取得綠卡可說是難上加難。因此日媒推測，夫妻兩人可能將會緊急回國。
由於9月是真子的媽媽紀子妃生日，10月則是美智子上皇後的生日，真子可能會提前返國，且不排除直接回日本居住。報導分析，即使回到日本，仍有著3大危機在等待小室夫妻倆。
首先會面臨到經濟上的危機，因為兩人都沒有正職收入，除了生活費之外，住處、房租都會成為問題。根據了解，兩人婚後在東京短期居住的公寓，每個月房租就要100萬日幣（約台幣22.5萬）。
其次是遇刺的人身安全危機，日本前首相安倍晉三先前遇刺身亡，恐怕會出現模仿犯。尤其小室圭圭因負面形象備受全國人民撻伐，回國的話可能會成為激進份子的攻擊目標。
最後則是醜聞會可能再度引起輿論攻擊危機，若小室夫婦回日本居住，維安費、房租等特別待遇，又會再度被民眾抨擊「浪費稅金」。隨著輿論發酵，真子的創傷性症候群也會有復發的可能。
小室圭的第3次律師資格考試將於10月底放榜，報導稱「這將決定兩人的命運」。