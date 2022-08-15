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小室圭恐3度落榜！日媒爆真子將「緊急回國」　曝3危機

▲日媒爆料，真子公主有可能會在近期緊急回國。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒爆料，真子公主有可能會在近期緊急回國。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-15 16:05:51

日本秋篠宮文仁親王的長女真子於去年10月與大學同學小室圭結婚後，夫妻隨即移居美國，兩人的動向時常受到外界關注。有日媒近日指出，先前律師資格考試已經落榜2次的小室圭，已經在7月底參加第3次的律師資格考試，不過情況恐怕不太樂觀，若這次再不合格，小室圭可能會遭到目前就值得律師事務所解僱，屆時夫婦兩人可能就「緊急回國」，但回到日本仍可能面臨3大危機。

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小室圭在與真子訂婚後，連連爆出醜聞，但真子仍不顧眾人反對，於去年10月與小室圭結婚，登記後隨即赴美國展開新生活。雖然曾有報導傳出兩人婚後生活甜蜜，但日本週刊雜誌FRIDAY報導形容，兩人的新婚生活可說是「風起雲湧」

報導指出，先前曾於 2021年7月和2022年2月在紐約參加律師資格考試的小室圭，在兩場考試中均未通過，他於7月26、27日參加了第3次考試，但連日本宮內廳記者都透露「綜合各項要素，這次合格的可能性非常低。」

小室圭從美國的法學院畢業後，便進入紐約一間知名律師事務所擔任律師助理。但如今恐怕又再度落榜。報導指出，小室圭很可能會被該律師事務所開除，屆時收入以及簽證都會成為問題，沒有律師事務所擔保，想要取得綠卡可說是難上加難。因此日媒推測，夫妻兩人可能將會緊急回國。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲小室夫婦結婚後，隨即前往美國展開新生活，如今可能會因為小室圭律師資格考試的結果左右能否用居美國。（圖／美聯社／達志影像）
由於9月是真子的媽媽紀子妃生日，10月則是美智子上皇後的生日，真子可能會提前返國，且不排除直接回日本居住。報導分析，即使回到日本，仍有著3大危機在等待小室夫妻倆。

首先會面臨到經濟上的危機，因為兩人都沒有正職收入，除了生活費之外，住處、房租都會成為問題。根據了解，兩人婚後在東京短期居住的公寓，每個月房租就要100萬日幣（約台幣22.5萬）。

其次是遇刺的人身安全危機，日本前首相安倍晉三先前遇刺身亡，恐怕會出現模仿犯。尤其小室圭圭因負面形象備受全國人民撻伐，回國的話可能會成為激進份子的攻擊目標。

最後則是醜聞會可能再度引起輿論攻擊危機，若小室夫婦回日本居住，維安費、房租等特別待遇，又會再度被民眾抨擊「浪費稅金」。隨著輿論發酵，真子的創傷性症候群也會有復發的可能。

小室圭的第3次律師資格考試將於10月底放榜，報導稱「這將決定兩人的命運」。

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