中秋月餅戰況白熱化！「茶香入餅」最夯 企業採購眉角曝
農曆8月15日中秋節即將到來，作為華人闔家相聚的三大傳統節慶之一，中秋節在滿月映照下，寄託月圓人團圓的美好寓意，成為國人送禮訴說思念、相聚聯繫情感的重要時刻。藉著習俗，人們難得共聚一堂，團圓和樂地烤肉聚餐、喝茶吃餅，成為國人熱衷的中秋盛事；更是不少企業贈送月餅禮盒，聊表心意的最佳時機。擁有近70年豐富茶文化的天仁茗茶，持續20多年推出「茶香入餅」的中秋禮盒，相當受到市場歡迎，今年再以典雅燈籠窗花設計擄獲金融業喜愛，充滿炫光潮流感的太空兔造型則成為科技業首選。
製茶專家天仁茗茶以茶入餅超過20年，每年推陳出新、設計出萃滿茶香的創新月餅口味，深受民眾喜愛。典雅紅色「茗月」禮盒將綠茶茶香與豆沙餡完美融合，搭配酸甜紅心芭樂乾，打造成清爽不膩的「綠茶紅心芭樂檸檬」；而「烏龍松露菌菇」則以黑松露帶出烏龍茶香內餡的獨特風味，鹹甜均衡，濃郁沁香。貼心搭配天仁茗茶獨特招牌913茶王，啜飲烏龍茶與花旗參完美調和的甘醇茶湯，堪稱月餅佐茶的絕配。
「茗月」外盒採古典質感設計呼應經典廣式茶月餅，以明月映照優雅燈籠的立體設計，在類玻璃質感立體銘版上，將藏有月兔的芬芳茶湯注入山水之間，搭配融合喝茶意象的細膩窗花造型內裝，典雅富有新意，擄獲金融業喜愛。
暮紫色炫光造型的「喫茶趣」禮盒，裝有以充滿紅茶香的酥鬆餅皮包覆濃郁芋泥內餡的「紅茶芋泥酥」，以及首次搭配913茶王入餡的「913茶王可可香橙酥」，茶香瀰漫，微酸微甜的獨特風味，很有新鮮感。
「喫茶趣」在一輪明月中有著帥氣太空兔，以機械手臂拿取月餅成焦點，特別以雷射銀箔為盒面設計，帶來隨光線和角度綻放不同的色彩變化，讓人心生驚喜。更以飛飛兔、柚YO兔、美食兔等八款特殊插畫造型，呈現酷炫霓彩的內盒包裝，成為科技業送禮首選。
如果怕吃膩了月餅，2022年天仁茗茶還同步限定推出「波光茶韻」禮盒，一次享有凍頂烏龍茶與高山烏龍茶的雙重茶感，既有新意又有心意，外裝從高山烏龍的金黃到凍頂烏龍的琥珀，將一杯茶隨溫度、時間而有不同面貌的茶湯色澤，幻化成猶如線條流動的波光感，別緻動人。
天仁茗茶即日起至9/3(六)前，推出早鳥預購享量購優惠，單筆消費發票金額滿399元，天霧賞乙罐加購價320元（數量有限，售完為止）；購買天霧賞乙罐，即贈送「指定商品88折」電子優惠券乙張；購買茶月餅30盒以上、或茶葉禮盒10盒以上，還可提供文字給訂購門市，免費獲得中秋賀卡方便送禮，（約需7個工作天製作）。