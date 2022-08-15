涉暴力砸宮廟被訴　聯電「富二代」拒捐300萬元

聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有，去年與友人高明蒼到台北市信義區一處民宅私人宮廟問陽壽，卻因問事結果不滿意，竟聯手友人打傷廟公妻子、搬椅子砸毀神像，幾天後，高男又找人去教訓廟公，被依傷害、毀損罪起訴。台北地院今（15）日開庭，宣說他不是不想和解，只想出一個社會觀感不覺得小氣的數字，但覺得對方不善良，要價300萬元，現在只想捐10萬元。
檢方調查，宣昶有之前透過友人介紹，於2021年2月23日深夜11時，與高男前往兼職算命的藝人「砰砰阿峰」吳勇峰夫婦住處問事，事後，宣昶有不滿意問事結果，竟聯手高男毆打吳妻，高男還以花瓶砸向屋內神像，高、宣合力將屋內椅子亂砸，致屋內鋼琴、椅子、花瓶、神像毀損後離去。
沒想到，3月16日晚間6時，吳男在住處樓梯間遭2名陌生人追打、噴灑辣椒水，經吳勇峰夫婦報警，查出是高明蒼另外找來吳姓友人及羅姓少年埋伏教訓。檢方日前依傷害、毀損罪起訴宣、高等3人，羅姓少年送少年法庭審理。
法院下午開庭時，法官關心雙方調解進度，宣昶有說，對方本來說在世新籃球隊做球員心理諮商，他立刻答應一年捐10萬元且持續十年，後來變成要捐排球隊，一捐就是300多萬元，這是另立項目，覺得對方不善良，現在只想出10萬元，更不會捐十年。法官確認雙方有意願繼續調解後，訂9月19日下午再開庭。