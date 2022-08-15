柯文哲護航蔡壁如論文 顏若芳：以為是國小勞作DIY？
民眾黨立委蔡壁如的論文涉嫌抄襲台北市議員簡舒培的臉書，簡痛批台北市長柯文哲瞎挺蔡，沒想到柯卻反問簡舒培，「妳有念碩士班嗎？」，引發論戰。簡舒培今（15）日表示，自己去年才完成碩士論文，且如果論文有抄襲，自己就立即請辭議員；民進黨台北市議員參選人顏若芳也說，如果柯文哲說沒寫過論文就不能質疑論文，那柯文哲沒當過總統怎麼可以質疑總統蔡英文？柯文哲這根本是邏輯壞死、雙標無限。
簡舒培表示，自己去年完成碩士論文，取得台灣大學政治學系在職專班碩士學位，「我寫過論文，而且我有100%的信心我論文是高品質論文」，她表示，如果自己的論文發生和蔡壁如一樣抄襲情事，自己立即請辭議員，並且退選年底議員選舉。
顏若芳則說，號稱智商157的柯文哲，今天又在拿著學歷歧視別人了。柯文哲的愛將蔡壁如最近被爆出碩士論文嚴重抄襲，有議員針對該事詢問柯文哲的意見，柯文哲反而爆氣質問議員有沒有讀過碩士？有沒有寫過論文？還妄下豪語叫大家不要質疑。
顏若芳表示，很難想像，這種的回覆是從台灣首都市長的嘴中說出來，柯文哲質疑其他人的論文，就以最高標準來質疑，面對自己的愛將陷入論文抄襲風波，卻以國小勞作DIY的標準來審視。
顏若芳說，如果柯文哲說沒寫過論文就不能質疑論文，那柯文哲沒當過總統怎麼可以質疑總統蔡英文？柯文哲這根本是邏輯壞死、雙標無限。
顏若芳表示，柯文哲應該針對歧視議員、雙標護航自己的子弟兵蔡壁如公開道歉，不要再搞炫耀智商這種小孩子的把戲，如果讀書是讓你用來歧視別人的，那柯文哲你真的是白讀了。