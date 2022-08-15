林靜儀爆小學畢議長碩論鬧雙胞　何勝豐：外界硬拗不辯駁

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立委林靜儀在臉書貼上南投縣議長何勝豐的碩士論文封面，感嘆「看到南投縣議會議長的論文是如此專業，我真的很敬佩。希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可以更加友善。畢竟議長在相關專業領域有所研究。」
何勝豐的亞洲大學碩士論文題目為「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，林靜儀接著貼上南投縣議會祕書羅崴騰的碩論封面「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」，再問大家：「秘書也做同樣的研究？！」
該則貼文4小時內有上百次分享、2千人按笑臉，網友留言「救命！我一整個笑到崩潰！」還有人貼上2014年的選舉公報，何勝豐學歷還是國小畢業，之後變成碩士，盛讚他是橫空出世的天才，「在醫學領域裡面，最難讀的就是內分泌與代謝」、「沒有相關基礎訓練的人可以寫出這種題目」。還有人嘲諷：「公子與書僮當然要做一樣的事情，這樣出事才能讓書僮頂罪阿！」
有人擔心林靜儀的安全，問她「要不要請保鑣在身邊啊？」林靜儀回答「感覺需要」。還有人說「委員體驗過穿防彈衣看門診以後，跟大家分享一下！」
《NOWnews》記者透過台灣博碩士論文知識加值系統進行比對，兩人畢業時間、指導老師、口試教授全相同，但畢業的研究所名稱有小差異，何勝豐是「生物資訊與醫學工程學系」、羅崴騰是「生物與醫學資訊學系」。翻開論文內容，除了文獻探討、目錄有部份出入，其他內文多處雷同，甚至整頁一字不差。
對於何勝豐為何能以小學學歷報考碩士班，亞洲大學表示，該校係依教育部「大學同等學力認定標準」，只要符合規定即可報考。「大學同等學力認定標準」俗稱「吳寶春條款」，又名卓越條款，在專業領域具卓越成就表現者，經校級或聯合招生委員會審議通過，得准其以同等學力報考。對於兩人論文內容多處雷同，如校方接獲檢舉，將會啟動「學術倫理委員會」調查，依規定處理。
何勝豐下午接受媒體電訪時證實，自己確實是透過議長資格，以「吳寶春條款」就讀碩士班，取得學位的過程「不用到學校讀書，在外面成班，只要上課時數足就可以了」。對於論文鬧雙包一事，何勝豐說「這（碩士學位）就是名譽的、也不能去考博士，外界要怎麼硬拗、媒體要怎麼報導，我都沒有意見，像別人一直說我黑道，我也都不辯駁。」