新竹頂級日料「秋日和」開幕　鎖定高端商務客：三饗合一

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三饗合一的獨特餐飲服務，靈感源自於總經理葉子瑜Pierre，將整合部門資源的概念帶進餐飲料理，從正統日本「懷石」料理精神出發的FUKUZAKI & TAKEDA，洗鍊風格的江戶前風格「壽司」HATORI、華麗展演頂級食材饗宴的「鐵板燒」ABE，3間精緻餐飲除了能獨立保有迷人魅力，又能互相整合共享空間與資源，由4位日本籍料理長共譜前所未見的三饗合一享受。
店內提供多間4～6人包廂空間，形塑有如「京都一條街」的空間質感，滿足商務聚會需求與服務，可自由遊逛同時保有隱密閒適氛圍；或坐在板前座位，近距離欣賞料理長們的職人手藝。更貼心的是，延續日本「二次會」深夜續攤文化，在「秋日和」正式聚會後，若想延續歡愉氣氛並享受微醺，完全不用轉移陣地，直接就能在店內侍酒師坐鎮的純飲酒吧小酌談心，包括單一酒廠的日本威士忌及特殊日本啤酒，甚至市場上少有的成套酒飲也能購買回家，提供多元酒類選擇。
溫和的料理長武田博司及福崎佑成，以香氣十足、帶有漢方暖胃的「燕窩高湯」，開啟最頂級的「懷石」饗宴；採鄉土料理「小田卷蒸」作法，在「茶碗蒸」裡加入烏龍麵，並搭配鮑魚及風味獨特的甲魚一起烹製。在板前將經炭火燒烤的龍蝦串起以稻草燻製，搭配稻草香氣的牛奶慕斯及米麴、與蝦醬和最中餅一起入口，視覺、嗅覺、味覺都被滿足。
國人熟知的「黑鮪魚大腹握壽司」，搭配手工精製的金箔海苔片賦予截然不同的口感；同一道掀開葉面，則能嚐到以烏賊鹽辛調味的「黑鮪魚赤身」。緊接著呈上表面微炙過的白肉魚，薄透見光地搭配紫蘇碎冰、紫蘇花、紫蘇鹽，再以啵啵清脆口感的飛魚卵及鹽昆布，在口中迸發淡雅鹹香與趣味。肉料理則形塑廣為人知的壽喜燒，選用「鹿兒島A5黑毛和牛」在表面燻烤出香氣後片切，搭配壽喜燒風格的醬汁，並將靈魂雞蛋改以搭配海膽，及煎烤出香味的爽口蔬菜，並點上羅勒油，實現新潮壽喜燒風味。
最出色的台日西廚藝結合，莫過於「太刀魚料理」，肥嫩的太刀魚經特製高湯醃漬後以木炭直火燒烤，搭配芋頭及味增打造的白醬拌以台灣烏魚子，佐以干貝、接骨木、過貓與水蓮蔬菜，清爽點題又提出鮮美海味。日本料理長來台後，驚豔於台灣芋頭的香氣而特別設計的一品，採用略帶西京燒手法的西式風格呈現。
為了台灣人喜歡吃得巧也吃得飽，「櫻花蝦釜炊飯」有著少見的澎湃用料與粉量，將櫻花蝦清炸後與米飯一起烹煮釋放鮮味，再搭配白蘿蔔、洋蔥入釜鍋以高湯炊煮，最後鋪上茗荷、白芝麻、紫蘇葉、及裹粉炸的樱花蝦，創造兩種不同風味及酥脆的口感。盛裝前再拌入鮭魚卵提鮮。「甘物」則以和菓子裡勾芡手法「吉野葛」加入冰淇淋製作，將傳統甜品「日式餡蜜」必吃的紅豆、黑糖、葛粉、水果元素，打造成和菓子外型，創意十足。
另外「鐵板燒」代表作則有低溫調理A5黑毛和牛法式清湯、拿坡里水煮番茄風味紅黑喉、千成亭近江牛牛排、大蒜煎烤飯等精緻菜色；「壽司」則有松葉蟹味噌燒創作、北寄貝握壽司、油脂豐富的鯖魚壽司等頂級食材可品嚐。
「秋日和Akiko & Pierre」餐廳資訊
地址：新竹縣竹北市復興三路二段168號4F（高鐵新竹站旁，暐順6+PLAZA 4F，提供賓客獨立出入口的專用梯廳）
時間 : 12:00-22:00；午餐 12:00-15:00（最晚入席時間13:00）；晚餐 18:00-22:30（最晚入席時間20:00）；酒吧 21:00-01:00
電話：(03) 668-2999（需二天前預約訂位）
價位：「懷石」御膳NT$ 5,800 + 服務費10%｜「鐵板燒」御膳NT$ 5,200 + 服務費10% ｜「壽司」御膳NT$ 5,000 + 服務費10%
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