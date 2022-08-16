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新竹頂級日料「秋日和」開幕　鎖定高端商務客：三饗合一

▲新竹再開頂級日式料理餐廳「秋日和Akiko & Pierre」，結合「懷石」、「壽司」、「鐵板燒」三饗合一餐飲形式，再搭配1間純飲酒吧，鄰近新竹高鐵站步行約3分鐘，鎖定高檔商務客群。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新竹再開頂級日式料理餐廳「秋日和Akiko & Pierre」，結合「懷石」、「壽司」、「鐵板燒」三饗合一餐飲形式，再搭配1間純飲酒吧，鄰近新竹高鐵站步行約3分鐘，鎖定高檔商務客群。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-16 17:44:14

頂級日式料理餐廳「秋日和Akiko & Pierre」，以餐飲業界少見的三饗合一營運模式，結合「懷石」、「壽司」、「鐵板燒」3間精緻餐飲與「酒吧」1間純飲酒吧，座落於新竹高鐵站，已於2022年7月開幕，為高檔商務客群和私人聚會打造Fine Dining for Business專屬飲食體驗。嚴選日本空運來台新鮮當令食材，透過日本籍資深料理長活用四季當旬食材，發揮職人技藝，展現融合傳統與現代的精緻料理體驗。

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擁有餐飲背景的母子檔 Akiko & Pierre，於Pierre自日本學成歸國後，再度聯手打造「秋日和」，店名取自寓意「美好預兆」的秋季晴朗天空，座落於竹北高鐵站前 6+ Plaza 購物廣場樓上，以沉穩低調的深色系作為空間主軸，搭配自然原木的質地與紋理，營造出質樸雅緻的餐飲空間。

▲「龍蝦與稻米最中」，口感Q脆豐彈，炭燒稻香十足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「龍蝦與稻米最中」，口感Q脆豐彈，炭燒稻香十足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炙燒季節白肉魚刺身」。Pierre重視用餐體驗，特別請千秋陶坊創辦人林永勝創作開發獨特餐具，在餐桌上帶來有如月相盈缺的景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炙燒季節白肉魚刺身」。Pierre重視用餐體驗，特別請千秋陶坊創辦人林永勝創作開發獨特餐具，在餐桌上帶來有如月相盈缺的景緻。（圖／記者蕭涵云攝）
三饗合一的獨特餐飲服務，靈感源自於總經理葉子瑜Pierre，將整合部門資源的概念帶進餐飲料理，從正統日本「懷石」料理精神出發的FUKUZAKI & TAKEDA，洗鍊風格的江戶前風格「壽司」HATORI、華麗展演頂級食材饗宴的「鐵板燒」ABE，3間精緻餐飲除了能獨立保有迷人魅力，又能互相整合共享空間與資源，由4位日本籍料理長共譜前所未見的三饗合一享受。

店內提供多間4～6人包廂空間，形塑有如「京都一條街」的空間質感，滿足商務聚會需求與服務，可自由遊逛同時保有隱密閒適氛圍；或坐在板前座位，近距離欣賞料理長們的職人手藝。更貼心的是，延續日本「二次會」深夜續攤文化，在「秋日和」正式聚會後，若想延續歡愉氣氛並享受微醺，完全不用轉移陣地，直接就能在店內侍酒師坐鎮的純飲酒吧小酌談心，包括單一酒廠的日本威士忌及特殊日本啤酒，甚至市場上少有的成套酒飲也能購買回家，提供多元酒類選擇。

▲「壽司」料理長羽鳥淳特別指定運用V字型設計板前桌板，在左右視線最大可觸及處，細心照料到每位用餐客人當下的需求。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「壽司」料理長羽鳥淳特別指定運用V字型設計板前桌板，在左右視線最大可觸及處，細心照料到每位用餐客人當下的需求。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「刺身」黑鮪魚大腹握壽司、赤身烏賊鹽辛調味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「刺身」黑鮪魚大腹握壽司、赤身烏賊鹽辛調味。（圖／記者蕭涵云攝）
溫和的料理長武田博司及福崎佑成，以香氣十足、帶有漢方暖胃的「燕窩高湯」，開啟最頂級的「懷石」饗宴；採鄉土料理「小田卷蒸」作法，在「茶碗蒸」裡加入烏龍麵，並搭配鮑魚及風味獨特的甲魚一起烹製。在板前將經炭火燒烤的龍蝦串起以稻草燻製，搭配稻草香氣的牛奶慕斯及米麴、與蝦醬和最中餅一起入口，視覺、嗅覺、味覺都被滿足。

國人熟知的「黑鮪魚大腹握壽司」，搭配手工精製的金箔海苔片賦予截然不同的口感；同一道掀開葉面，則能嚐到以烏賊鹽辛調味的「黑鮪魚赤身」。緊接著呈上表面微炙過的白肉魚，薄透見光地搭配紫蘇碎冰、紫蘇花、紫蘇鹽，再以啵啵清脆口感的飛魚卵及鹽昆布，在口中迸發淡雅鹹香與趣味。肉料理則形塑廣為人知的壽喜燒，選用「鹿兒島A5黑毛和牛」在表面燻烤出香氣後片切，搭配壽喜燒風格的醬汁，並將靈魂雞蛋改以搭配海膽，及煎烤出香味的爽口蔬菜，並點上羅勒油，實現新潮壽喜燒風味。

最出色的台日西廚藝結合，莫過於「太刀魚料理」，肥嫩的太刀魚經特製高湯醃漬後以木炭直火燒烤，搭配芋頭及味增打造的白醬拌以台灣烏魚子，佐以干貝、接骨木、過貓與水蓮蔬菜，清爽點題又提出鮮美海味。日本料理長來台後，驚豔於台灣芋頭的香氣而特別設計的一品，採用略帶西京燒手法的西式風格呈現。

▲「肉料理」鹿兒島黑毛和牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「肉料理」鹿兒島黑毛和牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「魚料理」當令旬白肉魚芋頭白醬、帆立漬。細膩雅緻風味，相當舒爽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「魚料理」當令旬白肉魚芋頭白醬、帆立漬。細膩雅緻風味，相當舒爽。（圖／記者蕭涵云攝）
為了台灣人喜歡吃得巧也吃得飽，「櫻花蝦釜炊飯」有著少見的澎湃用料與粉量，將櫻花蝦清炸後與米飯一起烹煮釋放鮮味，再搭配白蘿蔔、洋蔥入釜鍋以高湯炊煮，最後鋪上茗荷、白芝麻、紫蘇葉、及裹粉炸的樱花蝦，創造兩種不同風味及酥脆的口感。盛裝前再拌入鮭魚卵提鮮。「甘物」則以和菓子裡勾芡手法「吉野葛」加入冰淇淋製作，將傳統甜品「日式餡蜜」必吃的紅豆、黑糖、葛粉、水果元素，打造成和菓子外型，創意十足。

另外「鐵板燒」代表作則有低溫調理A5黑毛和牛法式清湯、拿坡里水煮番茄風味紅黑喉、千成亭近江牛牛排、大蒜煎烤飯等精緻菜色；「壽司」則有松葉蟹味噌燒創作、北寄貝握壽司、油脂豐富的鯖魚壽司等頂級食材可品嚐。

「秋日和Akiko & Pierre」餐廳資訊
地址：新竹縣竹北市復興三路二段168號4F（高鐵新竹站旁，暐順6+PLAZA 4F，提供賓客獨立出入口的專用梯廳）
時間 : 12:00-22:00；午餐 12:00-15:00（最晚入席時間13:00）；晚餐 18:00-22:30（最晚入席時間20:00）；酒吧 21:00-01:00 
電話：(03) 668-2999（需二天前預約訂位）
價位：懷石」御膳NT$ 5,800 + 服務費10%｜「鐵板燒」御膳NT$ 5,200 + 服務費10% ｜「壽司」御膳NT$ 5,000 + 服務費10%

▲「食事」櫻花蝦釜炊飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「食事」櫻花蝦釜炊飯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甘物」台灣季節水果與吉野葛香草冰淇淋。內部料理長已貼心分切，不同等分各藏有不同的水果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「甘物」台灣季節水果與吉野葛香草冰淇淋。內部料理長已貼心分切，不同等分各藏有不同的水果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如「京都一條街」店內景致。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如「京都一條街」店內景致。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像沙龍般閒適的純飲酒吧，另有吧檯座位區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲像沙龍般閒適的純飲酒吧，另有吧檯座位區。（圖／記者蕭涵云攝）
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