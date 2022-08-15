《GT7》台灣代表選拔　林桂民奪冠進軍法國全球總決賽

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第二場使用「斯帕-弗朗科爾尚」實存賽道，這條位於比利時的知名賽道也是眾多選手非常熟悉的賽道之一，所以每位選手的實力差距都相差不遠，賽事中也有非常多的近身肉搏畫面讓觀眾看得都為選手緊張不已，最終依舊是由「周翼騰」選手穩穩的拿下第二場冠軍，連拿兩場獲最高積分的「周翼騰」讓現場觀眾都覺得已經無人能敵了！
最後一場的賽事採用全球最為困難也是最危險的「紐堡林（24小時耐力賽賽道配置）」賽道，蜿蜒的山路以及狹窄的路寬再搭配超長的直線路段，沒有驚人的記憶力與耐力可不是 一般業餘選手可以駕馭的，但就在這條賽道上發生了驚人的大逆轉變化，領線的「周翼騰」選手在「林桂民」選手經過近 2 圈多的施壓下，「周翼騰」選手在進入低速彎道前居然自己因煞車操控失誤，讓自己的車輛不只衝出賽道還撞擊到護欄打轉，就讓「林桂民」選手非常輕鬆的方式超越過去。
而「周翼騰」選手在後續的賽事中又再發生失誤，最終只能以第 4 名的成績作收，導致「林桂民」與「周翼騰」最終取得同樣積分，依照賽規規定在同積分的狀況下就會以兩車三個場次的時長差距最為比較，經過大會計算後「林桂民」選手領先「周翼騰」選手總計 25.197 秒，最後的戲劇性大轉變讓「林桂民」選手取得了 FIA MSG Digital Cup 代表台灣前進法國全球總決賽的資格，也預祝「林桂民」選手能在國際舞台上為台灣爭光！
「2022 FIA Motorsport Games Digital Cup 台灣代表選拔賽最終總決賽成績」
冠軍:林桂民(不要瞎掰好嗎)*代表台灣出賽法國
亞軍:周翼騰(B. Chou)
季軍:林君達(Gmotor_gpxcar)
第四:趙英傑(EJ5978)
第五:劉思宇(terry294tw)
第六:余昊恩
第七:姜福源(GTM_Frank_YT)
第八:吳仁翔(small_dk)
第九:鄧樂軒(火紅121)
2022 FIA Motorsport Games Digital Cup 法國全球總決賽預告
時間:2022年10月29 - 30日
地點:法國-保羅·理察賽道(Circuit Paul Ricard)