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朱宗慶打擊樂團「JPG擊樂實驗室」　結合跆拳道展成果

▲朱宗慶打擊樂團成立「JPG擊樂實驗室」，今年8到10月間成果發表，北藝大音樂系團隊結合擊樂與跆拳道，呈現獨特演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）
▲朱宗慶打擊樂團成立「JPG擊樂實驗室」，今年8到10月間成果發表，北藝大音樂系團隊結合擊樂與跆拳道，呈現獨特演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-15 18:05:50

朱宗慶打擊樂團於2016年成立了「JPG擊樂實驗室」，為35歲以下的新銳打擊樂家搭建一個支持陪伴的培育基地，「JPG擊樂實驗室」計畫今年進入第四屆，將於今年8到10月間，邀請4組第四屆及1組第三屆入選團隊成果發表。

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朱宗慶打擊樂團指出，「JPG擊樂實驗室」是實踐「鼓勵年輕人跳脫舒適圈，放膽嘗試與做夢」的一個重要計畫，更是一個培養皿，鼓勵與陪伴年輕擊樂家組成的團隊，從築夢到逐夢的重要過程。藝術總監朱宗慶表示，樂見許多優秀擊樂家精彩的展現，鼓勵大家不要怕失敗、放膽做夢，「因為一個社會的活躍發展，需要不斷追求突破和創新。」

朱宗慶打擊樂團表示，今年8月起至10月份，4組第四屆的入選團隊，以及1組第3屆的入選團隊，共有5組團隊將進行最終的實驗成果發表；在這次的實驗成果中，有實驗聲響及互動的藝術型態，也有把擊樂結合家具與服裝等有形元素，抑或是劇場跟跆拳道不同的跨域類別。

《FORCE》的演出成員，是來自北藝大音樂系的黃心妤、張宇涵、張愷芯，內容構想是來自於對疫情跟戰爭的感觸，將擊樂與跆拳道同樣充滿力度的元素結合，呈現出獨特的表演語彙。成員在創作過程中特別向「We.R特技跆拳表演團」學習跆拳道，拓展更多打擊樂與身體動作之間的可能性，將於8月26日、27日在台灣戲曲中心多功能展演廳表演，2位跆拳道的演出者張誌麟、廖文嘉也會加入演出陣容。

《Digit(s) - Initial // start from 0》為打擊樂演奏家吳沛奕、聲響藝術家顏晟文及視覺藝術家陳亮至共同演出，將在9月23日至25日於空總台灣當代文化實驗場C-LAB聯合餐廳一樓，帶給觀眾豐富的視聽覺演出。《Perfashion打扮得剛剛好》節目靈感來自於朱宗慶有次詢問擊樂家李翠芸：「如果不演奏打擊樂，你會做什麼呢?」，李翠芸回想自己最喜歡「打扮」，因而發想出以打擊樂結合服裝的演出主題，在不同曲風的演奏中展現身體、衣服和樂器之間的融合及轉換，並在10月8、9日於南村劇場帶給大眾如派對的歡樂氛圍。

就讀南藝大音樂系的陳博元、王永恩在疫情環境下，思考如何把打擊樂結合進日常中，於是在演出節目《家》，將生活中的家具化為一個個打擊樂器，可以自由地敲打、突破疫情的限制，10月14日至16日將在空總台灣當代文化實驗場C-LAB聯合餐廳二樓敲奏出有如《家》一般的自在氛圍。

第三屆的實驗團隊江佩柔及孔裕慈，因為疫情的關係拉長了實驗的創作期程，在今年終於淬鍊出本次節目《日常的異常》，10月21日至23日將在華山1914文化創意產業園區中3館2樓拱廳演出，2位擊樂家將以劇場方式來呈現打擊樂的多樣性。

實驗團隊的詳細計畫與資料，請上JPG擊樂實驗室fb官網查詢。

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