2年從國小變碩士！南投國民黨議長何勝豐論文被爆抄很大
民進黨前新竹市長林智堅捲入論文抄襲風暴，宣布退出桃園市長選舉，國內政壇頓時掀起了閱讀論文的風氣。國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲，逢甲大學已確定成案審議，國民黨南投縣議長何勝豐同樣也被爆抄襲，內容與助理羅崴騰的一模一樣，甚至同時畢業。離奇的是，何勝豐2014年選舉公報還只是掛上國小學歷，2016年就變成寫完碩士論文的生醫碩士。
何勝豐2016年在「亞洲大學生物資訊與醫學工程學系」的碩士論文被挖出，竟與秘書兼司機的羅崴騰論文內容近乎完全一樣，何勝豐的題目為「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，羅崴騰在「亞洲大學生物與醫學資訊學系」的論文題目則是「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」，指導教授更是同一位「張培均博士」，論文年份也相同，在105年6月，翻開內文更是幾近完全雷同。
此外，查看2014年選舉公報，可看到何勝豐學歷填寫為國小畢業，至2018年選舉，隨即變成了「亞洲大學碩士」，但並未寫上系所別。
何勝豐過去曾因涉及恐嚇以及組織犯罪等暴力案件，遭警方提報為治平專案對象。兒子何慶龍也曾涉經營地下職業賭場及暴力討債集團，被刑事局依治平對象檢肅到案。
看完何勝豐的論文後，令醫師立委林靜儀不禁直呼，「看到南投縣議會議長的論文，是如此專業，我真的很敬佩。希望南投縣在身心障礙病友處遇和環境制度建置可以更加友善。畢竟議長在相關專業領域有所研究。」
對於論文大幅度抄襲以及學歷問題，何勝豐則表示，自己是透過吳寶春條款入學，有繳錢也有上課，不在意亞洲大學是否撤銷碩士學位，強調自己靠的是服務選民。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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