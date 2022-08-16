房市／台北大師星秀音樂節回歸台灣 信義房屋行動相挺！
知名小提琴家林昭亮創立的「台北大師星秀音樂節（TMAF）」去年因疫情移師舊金山舉辦，今年終於回歸台灣。台北大師星秀音樂節不僅讓台灣在國際音樂領域被看見，更提供台灣優秀音樂學子獲得國際級大師指導的機會，響應了多項聯合國2030永續發展目標SDGs；信義房屋長期落實ESG於企業經營，具體實踐SDGs目標，尤其關注在地關懷，此次也以實際行動相挺音樂節的舉辦，與富邦金控、長榮航空、力晶文化基金會等企業團體共同贊助支持。
有鑑於國際上有不少知名的音樂節，每年都提供音樂學子有機會和國際知名大師一起交流的機會，林昭亮2019年決定也要在台灣創立一項國際性的音樂盛會。台北大師星秀音樂節有來自世界各地15至30歲的年輕音樂家，經過甄選後齊聚一堂，透過大師為期兩週的密集訓練，包括獨奏曲目教學、樂團曲目教學、音樂家素養訓練等，並安排一同巡迴演出；而歷屆帶領過TMAF管弦樂團的指揮大師包括林望傑、史拉特金（Leonard Slatkin），以及今年的長野健等。
讓台灣音樂的能量被世界看見，讓年輕學子擁有與大師交流的機會，也與聯合國2030永續發展目標SDGs不謀而合，例如SDG4提倡公平、高品質、終身學習的教育，以及SDG5性別平等、SDG8就業與經濟成長、SDG10消弭不平等。
為支持疫情期間仍盛大登場的台北大師星秀音樂節，更期盼發揚永續精神、開啟國際樂迷對台灣的美好想像，信義房屋也與力晶文化基金會、勇源基金會、富邦金控、和德昌股份有限公司（麥當勞授權發展商）、長榮航空等多家企業及團體，一同全力贊助支持。
信義房屋以房仲本業起家，提供買賣房屋仲介服務，但長期致力關注地方事務、照顧利害關係人，包括18年來推動「社區一家計畫」，是台灣單一企業支持最久、規模最大的社造行動；此外，也透過以實際行動相挺包括台北大師星秀音樂節、紀州庵高中校刊競賽等多項音樂藝文活動，從不同層面展現以人為本、致力「永續好生活」的理念。