南臺灣首座「博物館幼兒園」！科工館非營利幼兒園開園

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本次開園新入學幼生家長、同時也是科工館現職員工的陳小姐提到：「幼兒園教室寬敞的空間與採光，以及整體木質設計非常溫馨，每扇窗戶望出去的綠意盎然，及經營法人將與科工館資源鏈結的營運理念，讓我非常期待自己的孩子在這個安全的環境裡萌發、茁壯，而接送孩子的便利性更讓我能安心工作，同時兼顧育兒及職場。」
科工館代理館長吳佩修表示：「博物館是終身學習的最佳場域，本館建館以來發展重點之一即為推廣科普，從3歲到99歲都是我們的目標觀眾。科工非營利幼兒園地處科工館區內，希望與科工館豐富的科教資源多加連結，科工館非常期待與彭婉如文教基金會共同打造出一座能啟發學齡前孩子想像力、好奇心且充滿探索喜悅的遊戲學習場域。」
委託經營的彭婉如文教基金會簡瑞連副執行長亦表示：「善用科工館品牌，活用展廳內基礎科學的探索，由教師設計延伸課程、發展教案，幼兒經由多次的觀察、體驗、動手實作以及提問，沉浸在科教環境裡發展邏輯感與科學認知。」
科工館幼兒園室內外活動面積約1,926平方公尺，嶄新的教室、辦公室、廚房與戶外遊戲區，設備新穎、條件完善。科工館幼兒園的入學資格不限科工館員工子弟，遴近睦鄰里或高雄市民均可以就學，每年春季定期招生，請隨時留意科工館官網最新消息。