新楓之谷17週年！「翻玩楓潮積木展」原子少年現身助陣
遊戲橘子旗下遊戲《新楓之谷》迎接遊戲17週年，即日起至8月28日在高雄「SKM Park Outlets」舉辦夏日限定「翻玩楓潮積木展」，規劃三大打卡展示區、五大互動體驗區等有趣內容。今（15）日更邀請楓潮大使「原子少年．天王星」南下與粉絲見面，吸引眾多大小朋友前往一睹少年們獨特的魅力。
《新楓之谷》攜手全台唯一樂高認證大師「黃彥智」一同打造夏日打卡景點「翻玩楓潮積木展」，展區設計以遊戲經典場景玩具城為概念，現場打造三大打卡展示區，展出《新楓之谷》廣告拍攝道具，包含經典英雄「精靈遊俠」全套服裝及「黑炭男孩」的砲筒，同步展出喜愛《新楓之谷》繪師玩家的投稿作品，還有超級萌的吉祥物「皮卡啾」可愛登場。現場也以童趣風格設置五大互動體驗區，有超萌吉祥物的大型轉轉樂、遊戲套圈圈、樂高造型跳格子等。
為呼應2017年由1558名玩家，一起創下人形楓葉圖騰的金氏世界紀錄，活動現場打造4米高的巨型楓葉積木牆，記者會現場由《新楓之谷》產品經理周仕韜合成最後一塊楓葉樂高，為活動正式揭開序幕。為了歡慶開展，官方同步舉辦玩家限定「翻玩楓潮」好康活動，多樣豐富週年限定周邊、虛寶序號等豐富獎勵，免費放送，邀請玩家們一起體驗《新楓之谷》獨特的楓潮魅力。
此次《新楓之谷》特別邀請原子少年冠軍團體「天王星」七位團員化身「楓潮大使」，今(15)日特地到高雄為「翻玩楓潮積木展」站台，與現場的粉絲近距離互動，並特別演唱還未正式發行的「楓潮主題曲－Level UP」，用他們的熱情號召跟他們一樣懷抱夢想與熱情的年輕玩家們一起勇敢追夢、展開冒險旅程。