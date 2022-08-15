BA.5疫情最快2週後升溫！「高推估」每天恐增6萬例確診

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持穩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，上週針對本土個案進行基因定序，共檢出33例Omicron BA.5本土病例，散布在北部、中部及南部地區。
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日本有研究團隊利用曾感染BA.5的倉鼠進行實驗，發現對於BA.2.75的保護力將降低，代表即便感染過BA.5，仍有可能感染BA.2.75。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5、BA.2.75之所以有數字上的差異，代表兩者間交叉保護力有落差，尤其BA.2.75在BA.5流行下，仍然能出現且增長，代表有一定免疫逃脫能力。
羅一鈞說，由於台灣民眾多數感染過BA.2，未來面對BA.5或BA.2.75疫情時保護力的狀況，更值得關注；人體研究顯示，感染過BA.2之後產生的免疫力，對抗BA.5時保護力將下降7倍、對抗BA.2.75則降約5倍，以此來看，BA.5仍是免疫逃脫最強的病毒株，也是台灣未來主要嚴防的病毒。
有醫師認為，台灣9月可能進入長新冠後遺症的爆發期，推估台灣恐有數十萬人出現長新冠症狀。
羅一鈞指出，目前國際間大多使用去年及前年的研究結果，推估可能新增的長新冠患者人數，但去年和前年流行的是Alpha、Delta變異株，相較之下，Omicron造成長新冠的風險較低，認為這名醫師的意思應該是9月份會迎來就醫人數的高峰。
不過，羅一鈞強調，目前長新冠後遺症的患者大多是門診就醫即可，不用長期追蹤也不用住院，和染疫個案到醫院就醫狀況不太一樣，也可採用視訊就診，應該不至於對醫療量能產生壓力或排擠效應。（編輯：陳政偉）
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