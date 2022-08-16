T1／李秉鴻離開職籃　接任UBA台師大教練

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以「拚命三郎、防守大鎖」著稱的李秉鴻，秉持著努力不懈的奮戰精神，留下例行賽出賽28場的紀錄，與隊友們攜手闖進了冠軍戰，最終拿下T1元年亞軍。
職業生涯9年，效力多支球隊，也造就了李秉鴻對於新環境更好的適應力，如今轉戰大學籃壇執教，也是教練生涯全新的開始，談到自己的生涯規劃「其實去年就曾收到臺灣師大的面試邀請，但在與球團討論後，我就決定專注於場上，打完第一季，原本以為機會不等人，當球季即將結束時，又再次收到臺灣師大的邀請，於是我開始認真思考當教練的可能。」
對於陣中的新生代後衛丁聖儒也給予肯定，「考量到球隊在丁聖儒已經能夠獨當一面扛起控球的重任，更不用說休賽季會進來的新秀、即戰力、甚至是洋將，再加上我的年紀，我覺得換個角色繼續在籃壇打拼、幫助球隊，或許這對我和球團來說是個對雙方都好的選擇。所以在跟球團溝通後，也願意讓我去嘗試。」對於即將開始的教練生涯表示「當然這對我來說確實是個未知挑戰，既然機會來了，就順其自然，去闖一闖也好。」
李秉鴻已於8月1日正式就任臺灣師大總教練，「感謝太陽球團對於我個人生涯規劃的成全，在轉換角色後，面對未來的教練生涯我會更加努力，培育更多潛力的人才，替臺灣籃壇做出貢獻。」