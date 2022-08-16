綜合／中金院教練團再升級　許智超加入訓練團隊

中信金融管理學院運動校隊再添生力軍！為了強化運動代表隊陣容，除了有棒球、籃球及壘球校隊，新學年還增添優秀外籍選手、跆拳道好手加入運隊代表隊，更禮聘籃球國手許智超加入訓練團隊。中金院昨舉辦代表隊誓師大會，選手及教練們大顯身手展現團隊士氣，校方特別邀請長期合作夥伴中信兄弟啦啦隊Passion Sisters蒞校為選手們加油打氣。





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