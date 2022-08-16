NOW早報／東南亞終站「煉獄KK園區」！中籍主嫌泰國落網

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根據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，40歲的佘志江，在柬埔寨、菲律賓緬甸等國非法經營賭場、從事博弈事業，在2017年時，拿到柬埔寨公民身分，非法所得高達2220萬美元，國際刑警組織對他發出紅色通緝令，恐面臨超過10年以上徒刑，
全球反詐騙組織（GASO）指出，「KK園區」物主之一的佘志江，在13日已被泰國曼谷警方拘留，據了解，他從2012年就被中國當局列為通緝犯，如今在泰國被拘留，其簽證已被取消，目前正在等待引渡請求，泰國檢方也會同時向刑事法庭提交臨時逮捕請求，流程將歷時數個月不等。
Omicron新變異株+121！爆首例本土BA.4個案 3家人全中鏢
中央流行疫情指揮中心昨(15)日公布國內新增121例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及87例境外移入(另2例本土個案均為今(2022)年8月8日公布之北部BA.5本土個案家庭接觸者，已分別於8月9日、12日記者會說明)。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為 547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。
指揮中心說明，昨日新增33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。另今日新增之1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診(Ct：16)，同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護/隔離中。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出5株BA.4、79株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為48例男性、39例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今年7月20日至8月11日。其中檢出BA.4個案分別自荷蘭(2例)、埃及、菲律賓、英國(各1例)；BA.5個案分別自美國(13例)、越南(10例)、荷蘭、新加坡(各6例)、英國、菲律賓(各5例)、印尼(4例)、土耳其、瑞士(各3例)、香港、泰國、紐西蘭、義大利、德國、澳大利亞(各2例)、丹麥、日本、比利時、匈牙利、西班牙、波蘭、柬埔寨、埃及、馬來西亞、奧地利、葡萄牙、韓國(各1例)；BA.2.75個案均自印度(3例)移入。
指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於 8月10日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70%，BA.4變異株佔比約為9%，迄今至少100個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
今日天氣／「南方水氣」增多！各地高溫炎熱 慎防午後陣雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今日南方水氣增多，環境風場為東南風，迎風面的東南部地區與恆春半島地區有可能出現不定時降雨，清晨西半部地區則有局部短暫陣雨的機率，其餘地區天氣為多雲到晴。午後，大臺北地區、中南部地區，以及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨。
溫度方面，各地高溫可達到32度至35度，其中東半部局部地區則可能達到36度以上高溫，花蓮局部地區甚至可能到達38度極端高溫。中午前後紫外線偏強，提醒民眾外出務必做好防曬並多補充水分。
國光女神柬埔寨徵人！超狂身分被挖出 老師掌摑秒被消失
因近期柬埔寨詐騙台人事件，引起社會高度關注。就連多次上過《國光幫幫忙》的網紅黃巧綸，都被網友抓到，曾在IG公開徵人到柬埔寨工作，種種條件不僅掀起大家熱議，就連曾在節目上介紹自己的政治家庭背景片段，也都被網友挖出。
黃巧綸2年前曾在《國光幫幫忙》的主題「父母都是狠角色～追我之前要想清楚！」中透露，自己出身於政治世家，除了爸爸黃士杰是國大代表、鎮上代表以外，就連叔叔、爺爺等親戚們都和政治有關。她也分享，小時候講話比較直接，老師非常討厭她，曾以沒寫功課為由，直接賞黃巧綸巴掌，結果老師後來整個「消失」，「可是她不是人不見，她就被消失，就不要被我看到這樣子」。
此外，黃巧綸也分享，身邊朋友、同學都很巴結她，更叫她姊，也因為家庭背景的關係，感情處處碰壁，就連她心儀的對象，都只是為了利益而已。有趣的是，黃巧綸有次發生車禍，結果遭到警察冷漠不受理報案，後來在醫院才打給爸爸，結果爸爸氣沖沖跑到警察局，所有員警才嚇到「黃代表好！」才馬上查到肇事車主，也讓黃巧綸聽完媽媽的轉述後笑到歪掉。
據了解，黃巧綸日前被網友抓到，曾在IG上PO出柬埔寨徵人文，包括英文能力好、難得住寂寞，不要想出去玩，工作約6.5萬新台幣起跳，並強調「合法產業，英文客服，服務美國那邊的客戶」；另一篇徵才條件更誘人，「包吃包住，住金邊的別墅，有阿姨煮飯打掃，底薪2200美金（約6.5萬台幣）到2500美金（約7.5萬台幣）」，要英文好、有上進心，想拚事業的人，最好35歲以下，薪資都非常優渥，引起網友質疑，是不是也是詐騙？
對此，據《自由時報》報導，人在英國的黃巧綸則回應，這是她認識多年的阿姨，在柬埔寨的公司，並強調公司是在金邊，「當初去吳哥窟玩，她知道我英文好，問問我身邊有沒有不錯的人可以當助理，而且不是住在園區，是在金邊的房子，她請我幫忙找助理，我幫忙找而已。」極力澄清她和詐騙集團完全無關。
《全明星4》首戰她拿MVP！背景被起底 辣媽合照根本姐妹
《全明星運動會》第四季在上一集經歷分隊之後，週末播出最新一集首次進行分隊比賽，包括健球、標槍以及800公尺大隊接力，結果綜合整體表現，第一次分隊抗衡的MVP由黃隊的鄭靚歆拿下，讓在場不少人歡呼，而也有不少人湧入粉專表示「跌破眼鏡」，讓鄭靚歆這號人物備受討論。
在播出最新一集的節目中三隊伍都使出全力，健球部分由精準攻擊的藍隊所拿下；而標槍原本三隊伍拉鋸，結果紅隊于成炘投擲出42.13公尺的成績，瞬間拉開差距，也成為大會紀錄第二名的佳績，幫助紅隊拿下標槍勝利；至於800公尺大隊接力，藍隊翁滋蔓與隊友沒有配合好，結果跌倒掉棒，最後由有最速男、最速女的黃隊奪下獎盃，首次分隊對戰戰況相當膠著。
而在MVP方面，入圍的有藍隊黃宏軒、紅隊于成炘、黃隊鄭靚歆，最後則是由鄭靚歆拿下，大來賓林智勝誇她在標槍表現很好，雖不是每一場都上場，但在每個項目的實力都很平均。
而事實上，27歲的鄭靚歆本職為演員，過去曾經在就讀國中一年級時，陪姊姊甜兒（鄭倢伃）去錄《我愛黑澀會》的過程中，恰巧被製作人挖掘，原本討厭穿裙子的她婉拒，但後來製作單位又承諾會做褲子給她，於是讓她展開為期五個月的錄影經驗；後來陸續朝戲劇發展，演過名導王小棣執導電影《酷馬》，以及電視劇《20之後》、《第一次遇見花香的那刻》，也在大陸主演過偶像劇《落跑甜心》。
然而不只在戲劇圈發展引起熱議外，鄭靚歆的媽媽是胡文英，被稱為「凍齡女神」，日前上小S節目時，透露自己已經56歲，震驚在場所有嘉賓，不論從穿著還是談吐，完全都看不出來56歲，甚至鄭靚歆曬出與媽媽胡文英合照時，都有粉絲不禁驚呼「這根本是姐妹好嗎.....」、「媽媽的保養真的很扯」，如今鄭靚歆被更多人看見，期待她在《全明星4》往後的表現！
4大速食店「隱藏秘密」全公開！眾爽吃幾十年：會被買爆
近年來各大速食品牌競爭激烈，時常推出許多優惠和新穎產品，吸引眾多消費者目光。百萬人氣YouTuber「蔡阿嘎」最近就分享4大速食的冷知識，讓不少網友驚呼「被公開後會有一波買爆潮喔！」
蔡阿嘎日前於YouTube頻道發布「你吃了幾十年一定還不知道：這些速食店的冷知識」影片，蔡阿嘎表示舉凡麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、頂呱呱等速食品牌，有很多事情是大家不曉得的。
首先，蔡阿嘎透露，麥當勞飲料杯蓋上有4個小洞洞，其實上面分別寫道TEA（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰/少冰）以及OTHER（其他，目前為可口可樂纖維+）。倘若一個按鈕都沒按壓，則代表是「冰量正常」的「可口可樂」；如果是TEA、DIET、ICED的按鈕同時壓下，則代表「去冰/少冰的無糖紅茶」。
此外，蔡阿嘎也曝光麥當勞隱藏神品「冰心雪糕」，影片中攝影師蔡宗翰一吃甚至驚呼「會賣爆」！但根據《NOWnews今日新聞》報導《獨／麥當勞證實「冰心雪糕」全面停售 點心站也走入歷史》，麥當勞近期證實「冰心雪糕」已全面停售，表示「台灣麥當勞基於整體商業考量，點心站已結束營業，其販售之冰心雪糕亦同步停止販售或售完為止，感謝顧客長久以來的支持；未來將持續開發多元的餐點選擇，歡迎消費者嚐鮮。」
再來則是「肯德基」，蔡阿嘎透露肯德基早餐相當便宜，一杯奶茶加上培根薯餅蛋烤餅只要49元。而點餐時講出「神秘密碼」就能享有優惠，不用花100元就能吃到飽滿美食，詳細優惠和代碼可至官網查詢。
緊接著是「摩斯漢堡」部分，摩斯漢堡的紅茶一直是許多人最愛，而蔡阿嘎說明倘若到門市購買摩斯紅茶，可以免費要求添加檸檬片和奶球。
最後則是「頂呱呱」，蔡阿嘎分享，頂呱呱其實有隱藏美食「椒麻一口翅」，也是傳說頂呱呱最好吃的神祕品項，有趣的是，二伯見到實品興奮直呼「原來有這種東西我從來沒買，這盒我要」。
影片曝光後，隨即引起不少網友驚呼，「好多冷知識啊，摩斯那個我還真的不知道」、「頂呱呱的椒麻一口翅不知道耶，這個下次會想去點看看」、「被公開後會有一波買爆潮喔！」、「好酷哦，原來麥當勞飲料上面凸起來的是有用處的」、「麥當勞沒有冰心雪糕了」。（編輯：賴禹妡）