大雷雨連下4天！下週恐「有颱風通過台灣附近」時間點曝
中央氣象局表示，今（16）日臺灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，東南部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨，午後中南部、大臺北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨。另外，氣象局針對3縣市發布高溫警訊；中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；宜蘭縣、臺東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；中南部並有大雷雨發生的機率，應注意氣象局特報。東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。各地區氣溫：北部25至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至38度。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至週五（17至19日）台灣仍在太平洋高壓邊緣，南方水氣增多；天氣仍晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後雷陣雨增強、範圖擴大，應注意大雷雨的發生；東半部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。
週六至下週一（20至22日）「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣從華中出海，台灣附近水氣減少；天氣晴朗穩定，氣溫逐日升、將出現「極端高溫」，要注意防曬、防中暑；午後雨少，僅侷限於局部山區。
吳德榮指出，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，第8至第10天(23日至25日)的模擬(圖)顯示，在台灣東南方有颱風活動、並有通過台灣鄰近地區的機率。不過這已經是期末模擬，不確定性大，各國模式亦存在不小的差異，需持續觀察模式的調整。（編輯：孫唯容）