「KK園區」主腦曾在港註冊公司！積欠服務費多時已失聯
台灣人至柬埔寨等東南亞國家打工，被迫從事詐騙等不法行為，甚至遭受不人道待遇的案件，近期引發台灣社會高度關注，連帶也爆出被稱為「東南亞最終站」的緬甸KK園區。泰國媒體聲稱，當地警方已於本月中旬逮到疑似KK園區主腦、業主之一的佘智江（或佘志江），將把他引渡回中國，而據香港媒體調查，該男子也曾以化名在香港開設公司，不過已失去聯絡數年，也未支付服務費。
根據《香港01》報導，被指在緬甸經營網絡詐騙「KK園區」的主腦、柬埔寨籍華人佘智江（She Zhijiang）日前在泰國曼谷被捕。10年前就因涉及賭博罪行被中國通緝，後來入籍柬埔寨，改名「唐倫凱」（TANG Kriang Kai），同時使用多個化名，包括「佘倫凱」（Dylan SHE），在東南亞多國走跳，2021年5月被國際刑警組織發布「紅色通緝令」，理由是他與黑幫組織經營線上賭博平台，不法所得高達1億5000萬人民幣，還將全數金額轉到境外。
港媒調查後發現，2017年，佘智江曾以「唐倫凱」之名，以柬埔寨護照登記，在香港開設「亞太國際控股集團有限公司」，（Yatai International Holding Group Limited），公司據悉在緬甸與泰國交界，設立「水溝谷經濟特區」，標榜「一帶一路」，經營智慧金融、旅遊、博彩等生意。唐倫凱是「亞太國際」的唯一董事，1名郭姓港人出任公司秘書，公司註冊文件提交人則為1名鄺姓港人。
然而，港媒15日到「亞太國際」的註冊地址時，發現是1間車房，職員說從沒聽過「亞太國際」，也不認識佘智江或唐倫凱，但倒是聽過鄺姓男子，不過傳媒在場等候多時，未能看到鄺男現身。
鄺姓男子事後透過電話回覆港媒，自稱之前是會計師事務所，「亞太國際」是其中1個客戶，但現在已經失去聯絡，加上已許久沒支付服務費，所以將其地址改到充當倉庫的車房中，之後會申請註銷，並說自己不清楚該公司的實際業務，亦無看過佘智江（唐倫凱）本人。