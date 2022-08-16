「藏」壽司到底要怎麼唸？全場老饕吵翻 官方正確解答曝
台灣許多人深受日本壽司文化影響，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐國內，吸引不少老饕前往朝聖，包括爭鮮、藏壽司、壽司郎等都廣受歡迎，不過有網友就好奇，一般人都會將藏壽司唸為「ㄗㄤˋ」壽司，但若對照日本原文，應該唸作「ㄘㄤˊ」壽司才對，貼文掀起討論。
一名網友在Dcard發文表示，針對藏壽司的讀音，「大家好像都唸『ㄗㄤˋ』壽司，但我覺得應該要念『ㄘㄤˊ』壽司」，原PO解釋，藏壽司的日文為「くら寿司」，而日文的「蔵、倉、庫」都唸「くら」，意思和中文的儲藏（ㄘㄤˊ）、私藏（ㄘㄤˊ）、收藏（ㄘㄤˊ）等相近；但中文唸作「ㄗㄤˋ」時，例如三藏，日文則是「ぞう」，所以「くら寿司」應唸為「ㄘㄤˊ」壽司。
貼文一出，吸引大批網友留言「聽得懂就好了」、「我同事都唸「ㄗㄤ」壽司」、「入境隨俗啦，這裡台灣欸」、「這問題就像Costco和iKea」、「唸ㄘㄤˊ的話就感覺像一個動作，把壽司藏起來，很怪欸」、「1百個人有1百種藏壽司」、「不懂日文的我，覺得莫名學會了日文」、「不懂日文+1，我只負責吃」。
看著眾多人因讀音展開熱議，其中一名網友則毅然決然詢問藏壽司官方客服，並在留言區表示，「認真回，官方客服說是『ㄗㄤˋ』壽司」，並附上官方回信證明，上頭還補充英文與日文是「KURA Sushi」。（編輯：張志浩）