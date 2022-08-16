3藍委赴柬埔寨營救台人 洪孟楷：目前沒見到官方、警方
柬埔寨詐騙案猖獗，不少台灣人淪為人口販運受害者，國民黨3立委昨日前往柬埔寨，與當地台商聯誼會商討對策。國民黨立委洪孟楷今（16）日表示，由於柬埔寨奉行一中政策，所以當地沒有代表處，要從胡志明市過來支援，也只有2名人力，遠遠不夠；他們努力透過多方管道希望與柬埔寨官方、警方會面，昨日一度傳出可以會面，但後來又變故，目前還沒有辦法有確定行程。
洪孟楷透過影片向媒體說明目前狀況，他表示，即便當地台商很熱情跟用力，但在地代表處無能為力，因柬埔寨是一中政策，無法設立代表處，需遙由胡志明市過來支援，而支援的只有兩人遠遠不夠；他們現在所在的地方是金邊，而台人受騙最多的是西港，距離有300多公里路程。
洪孟楷說，他們希望可以跟柬埔寨官方、警方會面，但透過很多管道跟努力，目前還沒有確定行程，他們會持續努力。
他也指出，跟許多台商會面後提到，柬埔寨每人平均年收是300到500元美金，怎麼可能外地人來這邊就可能月入十幾萬元，這是完全不可能的事，因此要呼籲國人絕對不要貪圖一時高薪而受騙上當。
他提到，新興詐騙案興起，西港很多都是首度出國的青少年，因此政府可以好好把關首度出國到柬埔寨的年輕人，在源頭做管理；而當地台商也憂心，在新聞曝光後，很多詐騙集團可能會用轉機的方式，先到東南亞其他國家，再轉機到柬埔寨，呼籲國人仍要小心。