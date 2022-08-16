塔利班掌權滿週年　聯合國：勿忘阿富汗婦女孩童

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卡內姆說：「在這個世界面臨多重、疊加的危機之際，我們絕不能忘記阿富汗婦女。當婦女的基本權利被剝奪時，我們都被削弱了。」她譴責女性獲得教育和醫療保健的機會「持續受到侵蝕」。
她警告：「自塔利班掌權一年以來，阿富汗仍處於嚴重的經濟和人道危機之中。」
「乾旱和烏克蘭戰爭加劇糧食和燃料價格飆升，導致估計有95%人口和近乎所有女性戶主家庭沒有足夠食物。」
聯合國婦女組織執行主任巴胡斯（Sima Bahous）週末在另一份聲明中，譴責塔利班制定「精心構建的不平等政策」。
她說：「我們必須繼續放大阿富汗婦女的聲音，她們每天都在為爭取自由和平等生活的權利奮鬥。」
「她們的奮戰就是我們的奮戰。阿富汗婦女的遭遇是我們全球的責任。」
路透社報導，歐洲聯盟（EU）今天也敦促塔利班改弦易轍，維護婦女和少數族裔的權利。
在美國和其盟邦倉皇撤軍後的一年裡，有些阿富汗人樂見國內安全情況有所改善，也有許多人仍深陷貧困、乾旱、營養不良等危機之中，而女性對於自己能在國內扮演重要角色的希望正逐漸破滅。
現在的阿富汗雖比過去安全，國內經濟卻面臨龐大壓力，這在很大程度上是因為外國政府拒絕承認塔利班統治的合法性，導致國家孤立。
阿富汗嚴重依賴的發展援助資金已被削減，因為國際社會要求塔利班尊重阿富汗人的權利，特別是女性的受教權和工作權。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特（Twitter）推文說：「塔利班接管阿富汗一年後，人道主義局勢惡化，廣泛侵犯人權的行為日益增加，特別是針對婦女和少數族裔。」
他說：「我敦促喀布爾實質上的掌權者扭轉這些令人無法接受的決定和行徑。」
目前約有2500萬阿富汗人生活在貧困中，相當於超過一半人口；聯合國估計，隨著經濟停滯，阿富汗今年可能會失去90萬個工作機會。
塔利班重掌政權一年來，阿富汗的民間社團和獨立媒體大幅萎縮，很多這類機構的工作人員都離開了阿富汗。聯合國駐阿富汗代表團在最近一次審查中指出，塔利班藉由逮捕記者、運動人士和抗議者來壓制異議聲浪。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110816