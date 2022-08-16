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蕭美琴等7人入列！中國宣布制裁「台獨」　禁入境中港澳

▲駐美代表蕭美琴被列入台獨頑固分子制裁名單中。（圖／賴清德辦公室提供）
▲駐美代表蕭美琴被列入台獨頑固分子制裁名單中。（圖／賴清德辦公室提供）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-16 10:35:44

去年國台辦曾經點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮為「台獨」頑固分子，並禁止本人及家屬進入大陸和港澳，不允許關聯企業和金主在陸謀利。中共中央台辦16日再度宣布對列入清單的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁， 當中包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人。

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根據《新華社》報導，中共中央台辦發言人16日授權宣布，對列入清單的的一批「台獨」頑固分子等人員實施制裁。中共中央台辦發言人指出，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。一段時期以來，少數「台獨」頑固分子為一己之私，極力勾聯外部勢力進行謀「獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，肆意破壞台海和平穩定。

中共中央台辦發言人表示，在裴洛西竄台期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性，「大陸方面絕不容忍任何分裂國家的行徑，絕不容任何外部勢力干涉祖國統一進程，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。」

中共中央台辦發言人稱，為了維護兩岸關係和平發展和兩岸同胞切身利益、堅決打擊「台獨」頑固分子，決定公布蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等為列入清單的「台獨」頑固分子，對他們及前已公佈的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮採取懲戒措施。

▲民進黨副秘書長林飛帆表示，（圖／民進黨提供）
▲民進黨副秘書長林飛帆也列入制裁名單中。（圖／民進黨提供）
被列入清單的「台獨」頑固分子，將會被禁止其本人及家屬進入中國和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，以及採取其他必要的懲戒措施，依法終身追責。決定對游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止其進入中國和香港、澳門特別行政區。

中共中央台辦發言人指出，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。天公佈的「台獨」頑固分子名單，不是清單的全部，正告「台獨」頑固分子必須懸崖勒馬，膽敢以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。「任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

該發言人強調，我們希望廣大台灣同胞認清極少數「台獨」分裂分子的害台本性，看清自身利益福祉所系，自覺與「台獨」分裂分子劃清界線，堅決抵制、反對「台獨」分裂活動，與中國同胞攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

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