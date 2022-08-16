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台新處分彰銀持股誰接手？財長保證不會落入禿鷹民企之手

▲財政部長蘇建榮接受廣播電台專訪時表示，彰銀案和解落幕「沒有趕業績」，台新金處分彰銀持股也不會落入禿鷹或民間機構手中。（圖／資料照，行政院提供）
▲財政部長蘇建榮接受廣播電台專訪時表示，彰銀案和解落幕「沒有趕業績」，台新金處分彰銀持股也不會落入禿鷹或民間機構手中。（圖／資料照，行政院提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-16 10:48:11

針對彰化銀行經營權之爭，財政部與台新金日前大和解，台新金向法院撤回當初所提「彰銀經營權契約關係存在」的訴訟。不過，財政部長蘇建榮從台北大學財政學系教授借調擔任官職，將於今年底屆滿，也表達回學校的意願，今（16）日他接受廣播電台專訪時也被問到，彰銀案大和解有沒有趕業績？他表示「沒有趕任何業績」。至於台新金將處分手中彰銀股權，彰銀股權會不會落入禿鷹或民間機構手中?他強調「不會」，行政院長蘇貞昌最高原則就是確保彰銀不會落入任何人手上，「我們達成目的了」 。

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蘇建榮是在2014年借調到台北市政府，出任台北市長柯文哲的財政局長，之後前財政部長林全再借調到財政部擔任次長，然後升任財政部長，並將於今年底借調期滿。今日他接受廣播電台專訪時，也被問到確定要回到學校嗎？他說，他跟學校是8年約，如果不回去就要請辭或退休，學校目前是還沒有要他做決定。

不過，蘇建榮說，他有家庭因素考量，想倍伴兩個女兒，因為擔任公職後政務繁忙，無法像過去寒暑假帶她們環島等，太太也尊重他的決定，他在私人適當場合也有口頭向行政院長蘇貞昌表達過，蘇院長也尊重決定。對於之後會由誰接任？他表示，如果真的離開的話，這由上面去決定，那是不是也有可能不離開？他說「沒有」。

由於彰銀案經過17年糾葛， 彰銀經營權經營權之爭在經過7年纏訟，終於在最高法院調解下，財政部與台新金日前達成和解，今日蘇建榮也被問到這是不是在趕業績？他回應「沒趕任何業績」，並感謝最高法院調解委員等這一年多調解以來的協助。

談到彰銀案最困難的關口，蘇建榮透露是過去2次彰銀董事改選，尤其他從來沒碰過，進來第一次就碰到，大家非常緊張，當然，彰銀案官司能和解，也因剛好碰到台新金要併保德信人壽，承諾金管會要處分彰銀股權籌措財源，給了雙方一個和解機會。至於這算不算是交換條件？他說「應該不算」，台新金還是要籌措資金。

由於之前傳出有民間企業也看中彰銀，蘇建榮說，沒有任何企業與財政部接觸過，我們有一個很重要原則，行政院長蘇貞昌也公開講過「不讓台新金吃虧，確保公股權益」，而公股權益也都確保了，而且他們處分彰銀持股都是盤後交易，不影響股價。

對於台新金處分彰銀持股，這些股票會由公股承接嗎？會不會落入禿鷹或民間企業？蘇建榮回應「不會」」，但因雙方都有簽保密合約無法透露，他只強調，事情解決了就好，蘇院長最高原則就是確保彰銀不會落入任何人手上，我們達成了目的 。

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