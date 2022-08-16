台新處分彰銀持股誰接手？財長保證不會落入禿鷹民企之手

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不過，蘇建榮說，他有家庭因素考量，想倍伴兩個女兒，因為擔任公職後政務繁忙，無法像過去寒暑假帶她們環島等，太太也尊重他的決定，他在私人適當場合也有口頭向行政院長蘇貞昌表達過，蘇院長也尊重決定。對於之後會由誰接任？他表示，如果真的離開的話，這由上面去決定，那是不是也有可能不離開？他說「沒有」。
由於彰銀案經過17年糾葛， 彰銀經營權經營權之爭在經過7年纏訟，終於在最高法院調解下，財政部與台新金日前達成和解，今日蘇建榮也被問到這是不是在趕業績？他回應「沒趕任何業績」，並感謝最高法院調解委員等這一年多調解以來的協助。
談到彰銀案最困難的關口，蘇建榮透露是過去2次彰銀董事改選，尤其他從來沒碰過，進來第一次就碰到，大家非常緊張，當然，彰銀案官司能和解，也因剛好碰到台新金要併保德信人壽，承諾金管會要處分彰銀股權籌措財源，給了雙方一個和解機會。至於這算不算是交換條件？他說「應該不算」，台新金還是要籌措資金。
由於之前傳出有民間企業也看中彰銀，蘇建榮說，沒有任何企業與財政部接觸過，我們有一個很重要原則，行政院長蘇貞昌也公開講過「不讓台新金吃虧，確保公股權益」，而公股權益也都確保了，而且他們處分彰銀持股都是盤後交易，不影響股價。
對於台新金處分彰銀持股，這些股票會由公股承接嗎？會不會落入禿鷹或民間企業？蘇建榮回應「不會」」，但因雙方都有簽保密合約無法透露，他只強調，事情解決了就好，蘇院長最高原則就是確保彰銀不會落入任何人手上，我們達成了目的 。