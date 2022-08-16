台語認證集體作弊傳立委施壓要成績？成大： 已做出懲處

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。據了解，台灣語文測驗中心為目前全國唯一自辦台語認證且獲教育部認可的學術機構，自2010年起辦理全民台語認證考試已累積10多年的考試經驗，其測驗具有極高信度與效度。
春季全民台語認證於7月15日正式公布成績，卻傳出有20多名考生涉集體作弊，有一名郭姓補習班業者涉嫌先進考場考試取得試題後，再利用網路群組傳送考題給下梯次的考生。主辦單位、台灣語文測驗中心試務委員會已陸續對違規考生做出懲處決議。
蔣為文昨晚臉書po文指出「竟然有X黨的立委替參加台語認證作弊的考生來向台灣語文測驗中心施壓討成績！乾脆請這位立委召開公聽會讓大家聽聽看什麼理由可以允許考試作弊！難道X黨不想選市長了？或許他們想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點？」由於近來論文抄襲風波不斷，該po文引起討論。
成大副校長、發言人李俊璋指出，台灣語文測驗中心是隸屬於成大產創總中心之下的非編制中心，是一個自主經營的單位。產創總中心主要在於協助行政、人事、及中心業績的評鑑，並無涉入所屬中心内部的經營和管理。
李俊璋表示，此次事件起因於5月28日舉行的2022年春季全民台語認證測驗，傳出20多名學生違反試場規則，主辦單位台灣語文測驗中心試務委員會已依照證據調查作弊屬實並陸續對違規考生做出懲處決議，最輕懲處是違規科目以0分計算，最重的是取消考試資格（四科0分）、五年內不能參加考試；至於作弊主嫌，涉及侵犯台灣語文測驗中心的著作財產權，試務委員會有請他到場說明卻沒來，因此已寄發存證信函、準備證據提告。
針對立委施壓部分，校方會去了解嗎？李俊璋表示，台灣語文測驗中心是成大產創總中心之下的非編制中心，自給自足，此議題屬於其業務範圍，再加上台語認證是由教育部來認證，這部分應由教育部來處理。