接受民眾挑戰！國防部軍人節首推「生存遊戲競賽」

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王俊傑表示，「全民國防網際網路有獎徵答活動」首次以知名品牌電動機車為頭獎，活動自9月1日上午9點3分開跑，在「全民國防教育全球資訊網」、「政戰資訊服務網」以及「中華民國國防部網站」都可參加，並與全國超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動。
王俊傑指出，今年國防部也首次結合全民國防教育，特別規劃「進擊的迷彩」活動，於9月3日、4日在桃園馬祖新村舉行。其中「生存遊戲競賽」，由國軍生存遊戲社社團成員擔任關主，現場接受民眾報名挑戰，體驗槍林彈雨的軍事訓練經驗。活動並規劃「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，以及立體展示的全息式投影方式呈現，會場並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾體驗戰機翱翔以及空中跳傘的臨場感。
王俊傑表示，為表彰國軍官兵、軍職醫護人員，以及後備動員支援快篩國家隊、1922防疫專線的辛勞，國防部今年結合九三軍人節舉辦「戰疫英雄表揚活動」，特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。其次為彰顯國軍支援防疫任務的辛勤貢獻，精心挑選100多張照片，辦理「抗疫英雄讚」網路攝影展，區分「抗疫先鋒」、「軍民齊心」、「健軍為國」、「榮耀印記」等4個主題，呈現國軍支援防疫任務時溫馨、感人的精彩畫面。
今年國防部也首次結合全民國防教育，特別規劃「進擊的迷彩」活動，於9月3日、4日在桃園馬祖新村舉行。其中「生存遊戲競賽」，由國軍生存遊戲社社團成員擔任關主，現場接受民眾報名挑戰，體驗槍林彈雨的軍事訓練經驗，並規劃「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，以及立體展示的全息式投影方式呈現，會場並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾體驗戰機翱翔以及空中跳傘的臨場感。
國防部指出，為表彰國軍官兵、軍職醫護人員，以及後備動員支援快篩國家隊、1922防疫專線的辛勞，國防部今年結合九三軍人節舉辦「戰疫英雄表揚活動」，特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。
為配合政府推展「公共化教保服務」，實踐「0到6歲國家跟你一起養」托育公共化及落實軍人安家政策，國防部在軍人節前夕，也規劃辦理「迷彩寶貝開學趣」活動，結合全國20處開班園所，由軍職家長著軍服陪伴子女上學，並以社團表演、揭牌儀式等方式，營造歡樂、溫馨氣氛，讓軍眷子女感受到以身為軍人子弟為榮。