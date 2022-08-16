COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

接受民眾挑戰！國防部軍人節首推「生存遊戲競賽」

▲政治作戰局文宣心戰處處長王俊傑少將，說明中華民國111年軍人節系列活動。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.16）
▲政治作戰局文宣心戰處處長王俊傑少將，說明中華民國111年軍人節系列活動。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.16）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-16 12:11:482022-08-16 12:13:22

慶祝93軍人節，國防部表示，今年軍人節活動主軸為「軍民Together．守護家園Forever」，各項系列活動設計以適合軍民互動與親子共同參與為主，除了提前在9月1日舉行的「表揚大會」，並首度規劃包含生存遊戲、國防光影展及侏儸紀恐龍展等元素舉辦「進擊的迷彩」活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國防部今日記者會說明「中華民國111年軍人節系列活動」，政治作戰局文宣心戰處處長王俊傑少將說明表示，除了提前在9月1日舉行的「表揚大會」，並規劃包含生存遊戲、國防光影展及侏儸紀恐龍展等元素舉辦「進擊的迷彩」；表彰國軍官兵、軍職醫護支援防疫任務，特別製作紀念領結、創作歌曲及辦理網路攝影展的「戰疫英雄表揚」，並配合政府教保政策辦理「迷彩寶貝開學趣」。

王俊傑表示，「全民國防網際網路有獎徵答活動」首次以知名品牌電動機車為頭獎，活動自9月1日上午9點3分開跑，在「全民國防教育全球資訊網」、「政戰資訊服務網」以及「中華民國國防部網站」都可參加，並與全國超過1900家連鎖門市與300多處商圈2800多家商店所辦理「企業敬軍」等活動。

王俊傑指出，今年國防部也首次結合全民國防教育，特別規劃「進擊的迷彩」活動，於9月3日、4日在桃園馬祖新村舉行。其中「生存遊戲競賽」，由國軍生存遊戲社社團成員擔任關主，現場接受民眾報名挑戰，體驗槍林彈雨的軍事訓練經驗。活動並規劃「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，以及立體展示的全息式投影方式呈現，會場並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾體驗戰機翱翔以及空中跳傘的臨場感。

王俊傑表示，為表彰國軍官兵、軍職醫護人員，以及後備動員支援快篩國家隊、1922防疫專線的辛勞，國防部今年結合九三軍人節舉辦「戰疫英雄表揚活動」，特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。其次為彰顯國軍支援防疫任務的辛勤貢獻，精心挑選100多張照片，辦理「抗疫英雄讚」網路攝影展，區分「抗疫先鋒」、「軍民齊心」、「健軍為國」、「榮耀印記」等4個主題，呈現國軍支援防疫任務時溫馨、感人的精彩畫面。

今年國防部也首次結合全民國防教育，特別規劃「進擊的迷彩」活動，於9月3日、4日在桃園馬祖新村舉行。其中「生存遊戲競賽」，由國軍生存遊戲社社團成員擔任關主，現場接受民眾報名挑戰，體驗槍林彈雨的軍事訓練經驗，並規劃「國防主題光影特展」，將國軍戮力戰備演訓、先進技術研發及推動國防自主的成果，透過身歷其境的沉浸式投影，以及立體展示的全息式投影方式呈現，會場並設置VR虛擬實境體驗，讓民眾體驗戰機翱翔以及空中跳傘的臨場感。

國防部指出，為表彰國軍官兵、軍職醫護人員，以及後備動員支援快篩國家隊、1922防疫專線的辛勞，國防部今年結合九三軍人節舉辦「戰疫英雄表揚活動」，特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。

為配合政府推展「公共化教保服務」，實踐「0到6歲國家跟你一起養」托育公共化及落實軍人安家政策，國防部在軍人節前夕，也規劃辦理「迷彩寶貝開學趣」活動，結合全國20處開班園所，由軍職家長著軍服陪伴子女上學，並以社團表演、揭牌儀式等方式，營造歡樂、溫馨氣氛，讓軍眷子女感受到以身為軍人子弟為榮。

▲國防部特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.16）
▲國防部特別設計「防疫有功紀念領結」由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的同仁。（圖／記者呂炯昌攝，2022.08.16）

美國會跨黨派議員訪台　共軍不滿派30共機、5共艦擾台

不懼中國軍演！美國會議員訪台　總統府：續深化台美合作

共機11架、共艦6艘擾台　國防部：飛彈嚴密監控

傳陸航眼鏡蛇攻擊直升機墜毀？國防部：假訊息

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀