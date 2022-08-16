今年有望歲入大於歲出！還稅於民當「紅包」？財長這麼說
財政部長蘇建榮今（16）日接受廣播節目專訪時談到，這幾年因為經濟表現好，已連4年內歲入大於歲出千億元，今年也會相同情況，營所稅申報營比財政部預期還好，因此，今年編列債務還本960億元，7月底已還完，下半年看稅收狀況增加還本。至於有沒有可能還給人民當紅包？他說，歲入大於歲出，扣除還債部分，就是歲計賸餘，必須經過立法程序，不是說我要還就可以，但歲計賸餘會做為編列預算的財源，編到總預算分到各部會，像內政部租金補貼等政策，實際上也是補貼給民眾。
蘇建榮說，今年稅收應該跟去年差不多，去年稅收主要來自證交稅，因股市比預期好很多，日成交量從2千億變4千億元，今年證交稅就沒那麼好，日成交量只有2、3千億元，證交稅有達到預算數就已經很好了，但因去年經濟成長率有6.57%，上市櫃企業獲利增加，今年所得稅申報營所稅就增加，比財政部預期還好，在歲入大於歲出之下，今年編列債務還本960億元，7月底已經還完，下半年再看稅收狀況，未來可能還會增加還本，除減少利息支出，債務比例下降，就有更大財政調節空間。
蘇建榮也提到，這幾年國庫調度非常幸運，最近這幾年經濟好，連續4年歲入大於歲出都有千億元，今年也會相同情況，主要是經濟結構改變，經濟浪好，稅收增加，過去政府還債多是「借新還舊」，也就是舉新債還舊債，但他擔任財政部長這4年多來都是實質減少債務，截至去年底總預算實質還債約3700餘億元，也使國家財政面對重大衝擊時，仍具財政韌性。若一直舉債達到上限，就沒辦法舉債了，像是蔡總統推動投資台灣方案，經濟上來、稅收增加，所以更有餘裕支持疫情期間財政需求，而且增加還債。
至於歲計賸餘有沒有可能還錢分給人民當「紅包」？」蘇建榮表示，歲入大於歲出，扣除還債部分，才是歲計賸餘，歲計賸餘要還稅於民，必須經過立法程序，不是說我要還就可以，但歲計賸餘會做為編列預算的財源，編到總預算分到各部會，就像內政部租金補貼、零到6歲國家養等政策，實際上也是補貼給民眾。