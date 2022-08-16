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湧言女將批柯志恩修法草包　柯辦發言人李明璇：本末倒置

▲民進黨湧言會的高雄女將譴責柯志恩是「修法草包」，唱衰高雄。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨湧言會的高雄女將譴責柯志恩是「修法草包」，唱衰高雄。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-16 11:27:262022-08-16 11:41:43

2022臺灣文博會在高雄盛大舉辦並於8月14日順利落幕，然而，國民黨高雄市長候選人柯志恩一席「小海豹活動蕭條說」，引起綠營不滿，對此，民進黨湧言會的高雄女將齊聲譴責柯志恩是「修法草包」，胡言亂語只為唱衰高雄，對此柯志恩發言人李明璇則痛批民進黨把法案無法三讀的責任怪罪在少數黨身上，不要本末倒置，指鹿為馬。

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高雄市議員李雅慧指出，柯志恩先前說她在教育文化委員會時期，曾提出過「文化創意產業發展法」修法；但實際上，柯志恩的修法版本最後通過者，僅有將「文建會」改成「文化部」，而這是因為配合中央政府組織改造，也與其他立委的提案版本相同。

此外，柯志恩曾說她參與過「文化藝術獎助條例」的法案修正，但經查，柯志恩於2017年「連署」林德福等三位的提案，而且該提案在柯志恩任內並未三讀，後續又因屆期不連續，2021年三讀通過的版本，也沒有柯志恩名字在內，李雅慧批評柯志恩是修法草包，明明沒有她版本通過的實績，卻硬要講成是她的功勞，搶功勞搶到同黨立委身上。

高雄市議員參選人黃雍琇表示，柯志恩的修法提案通過才會讓文創產業陷入困頓。概因柯志恩針對《文創產業發展法》第三條修法內容，係欲「整併」或「刪減」文化創意產業項目，然而柯志恩卻無提出實質說明，無視文化部本就對相關分類皆有明確定義和相對應主管部會，且恰好柯志恩意圖刪除的產業，包含「產品設計產業」、「視覺傳達設計產業」、「設計品牌時尚產業」等，都是本次文博會和台灣設計展所主力提倡之產業。

高雄市議員參選人李雨庭提到，在柯志恩的立法說明中，將文化創意產業區分為「營利」和「非營利」，其中純藝術或文化事業，更被柯志恩形容成「必須靠補助才能生存」，如以「產業」思考更將導致「市儈化、庸俗化，社會教育功能流失」。李雨庭怒問，柯志恩去參訪的文博會展場中，哪個項目是「市儈」、「庸俗」、「沒有教育意義」？

▲無所事事小海豹飄在愛河灣上，民眾大呼可愛。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲無所事事小海豹飄在愛河灣上，民眾大呼可愛。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
高雄市議員鄭孟洳則指出，本次文博會帶動周邊的觀光產值有「8.2億元」，連帶民眾參與超過65萬人次，是去年37萬人的兩倍，此外，高雄文博會有500家廠商參展，其中有4成是來自中南部廠商進駐，文博會是在地廠商跟國外、其他廠商合作的平台，若繼續在台北舉辦，怎麼能帶動起中南部的文創產業發展？「柯志恩妳就承認是用台北觀點看高雄，對高雄的產業規劃一竅不通」。

▲李明璇批綠營本末倒置，指鹿為馬。（圖／翻攝畫面）
▲李明璇批綠營本末倒置，指鹿為馬。（圖／翻攝畫面）
柯志恩競選辦公室發言人李明璇則回應表示，綠營民代及候選人應該要更用心。柯志恩日前所提到的「文化創意產業發展法」修法，是希望文創法明確區別營利與非營利事業的問題，讓非營利的純藝術文化事業，納入文化藝術獎助條例的範圍，成為文創的重要後盾。讓文創產業與文化事業能明確區別，也讓有限的資源可以得到更有效地分配。

李明璇也說明，為何當初法案最後沒三讀通過，立法院第九屆民進黨是多數政黨，有什麼法案「可以過」、「不能過」通通操之在民進黨團手中，在野黨有多少民生法案因執政黨一句話「做不到」而被封殺在委員會當中，這些議員可能不知道民進黨在立法院有多霸道。

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