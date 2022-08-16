湧言女將批柯志恩修法草包　柯辦發言人李明璇：本末倒置

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此外，柯志恩曾說她參與過「文化藝術獎助條例」的法案修正，但經查，柯志恩於2017年「連署」林德福等三位的提案，而且該提案在柯志恩任內並未三讀，後續又因屆期不連續，2021年三讀通過的版本，也沒有柯志恩名字在內，李雅慧批評柯志恩是修法草包，明明沒有她版本通過的實績，卻硬要講成是她的功勞，搶功勞搶到同黨立委身上。
高雄市議員參選人黃雍琇表示，柯志恩的修法提案通過才會讓文創產業陷入困頓。概因柯志恩針對《文創產業發展法》第三條修法內容，係欲「整併」或「刪減」文化創意產業項目，然而柯志恩卻無提出實質說明，無視文化部本就對相關分類皆有明確定義和相對應主管部會，且恰好柯志恩意圖刪除的產業，包含「產品設計產業」、「視覺傳達設計產業」、「設計品牌時尚產業」等，都是本次文博會和台灣設計展所主力提倡之產業。
高雄市議員參選人李雨庭提到，在柯志恩的立法說明中，將文化創意產業區分為「營利」和「非營利」，其中純藝術或文化事業，更被柯志恩形容成「必須靠補助才能生存」，如以「產業」思考更將導致「市儈化、庸俗化，社會教育功能流失」。李雨庭怒問，柯志恩去參訪的文博會展場中，哪個項目是「市儈」、「庸俗」、「沒有教育意義」？
高雄市議員鄭孟洳則指出，本次文博會帶動周邊的觀光產值有「8.2億元」，連帶民眾參與超過65萬人次，是去年37萬人的兩倍，此外，高雄文博會有500家廠商參展，其中有4成是來自中南部廠商進駐，文博會是在地廠商跟國外、其他廠商合作的平台，若繼續在台北舉辦，怎麼能帶動起中南部的文創產業發展？「柯志恩妳就承認是用台北觀點看高雄，對高雄的產業規劃一竅不通」。
柯志恩競選辦公室發言人李明璇則回應表示，綠營民代及候選人應該要更用心。柯志恩日前所提到的「文化創意產業發展法」修法，是希望文創法明確區別營利與非營利事業的問題，讓非營利的純藝術文化事業，納入文化藝術獎助條例的範圍，成為文創的重要後盾。讓文創產業與文化事業能明確區別，也讓有限的資源可以得到更有效地分配。
李明璇也說明，為何當初法案最後沒三讀通過，立法院第九屆民進黨是多數政黨，有什麼法案「可以過」、「不能過」通通操之在民進黨團手中，在野黨有多少民生法案因執政黨一句話「做不到」而被封殺在委員會當中，這些議員可能不知道民進黨在立法院有多霸道。