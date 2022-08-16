狐獴家族藏「潛規則」超難混！保育員努力護和平：別打架
臺北市立動物園兒童動物區的狐獴家族，充滿活力又可愛的互動，常吸引遊客停下腳步觀察並狂按快門記錄。但要維持這樣溫馨團結的家族其實很不容易，除了狐獴們要好好遵守群體生活潛規則外，還要加上保育員努力地協調來維護。
目前動物園內的狐獴群體有10群以上，每群的狐獴數量從8隻的大家族到2隻的小團體都有。族群中大多是有血緣關係的家族成員，為了展現狐獴自然的生活型態，也會安排落單的個體混群。較多成員的狐獴群體能夠建構比較健全的分工與社交行為，可以增加每隻狐獴的行為多樣性，同時大家族也能減輕各種干擾造成的壓力。然而想要加入狐獴家族卻不是那麼容易，大家經常能看到兒童動物區的狐獴們互相理毛、追逐嬉戲、一同警戒人類們的模樣，這樣互助分工又團結的群體，為了要確保自己族群的領地與資源，也是相對排外並且有嚴格的共同生活守則。
每個狐獴群體中，會有一公一母為首領，只有首領有繁衍後代的權力。在家族內若是沒有尊重首領，過度搶食體重變得太重、偷偷繁衍懷孕等，做出讓首領感受到篡位危機行為的狐獴會被首領威嚇，甚至可能會被家族驅離。曾經有公狐獴首領「出門」讓獸醫看診，一回家卻發現天下大亂，原來是有覬覦首領地位的公狐獴趁機篡位，挑釁首領而大打出手，保育員考量動物安全與族群的平衡，趕緊將試圖奪權的狐獴隔離出來，才維持了原家族的和平。之後透過保育員謹慎的評估與觀察，將落單的狐獴混入了願意接納牠的其他群體中。
狐獴還會以氣味來分辨自家「獴」，曾經有啟動人工哺育的狐獴寶寶難以回歸家族的懷抱，因為身上味道不一樣而被原本的家族排斥。這種情況下，保育員會在被驅逐的個體身上塗抹沾染狐獴媽媽腺體氣味的墊料，使個體聞起來不那麼突兀，且狐獴家族對寶寶較寬容，很快便成功融入家族。大家下次經過狐獴戶外活動場時，可以多多觀察牠們之間的互動，感受一下狐獴群體生活融洽的小秘訣喔！（編輯：李惠婷）