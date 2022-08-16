財經小辭典／稅收超徵可以發紅包？先搞懂「歲計賸餘」

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，政府官員尤其是財政部也一定會提到歲入、歲出及歲計賸餘。一般來說，政府收入可概分成「實質收入」與「非實質收入」，前者就包括稅收、規費、事業收入及財產收入，也就是「歲入」，當歲入不足以支應歲出，政府便會以舉債或賒借取得財源，舉債賒借所取得的收入就是「非實質收入」。
如果當年度政府預算歲入高於歲出，多出的就是「財政賸餘」；反之，若當年度政府預算歲入低於歲出，就是「財政赤字」，也就是歲入歲出差短。而預算歲入歲出差短會以舉債或移用以前年度賸餘彌平，但最後執行、也就是總決算，總收入不同於歲入，而是歲入加舉債融資，總支出則是歲出加債務還本，總收入減總支出有多就是歲計賸餘，每年的歲計賸餘依法都應轉入下年度，作為彌補歲入歲出差短之用，也就是，財政部長蘇建榮所說，歲計賸餘會做為編列預算的財源，編到總預算分到各部會。
由於去年經濟不錯，上市櫃獲利增加，今年所得稅申報營所稅收比預期好，財政部長蘇建榮已表示，今年稅收預估應該跟去年差不多，而且在歲入大於歲出之下，甚至今年本來要債務還本960億元，已在7月還完。由於去年總稅收有2兆8742億元，年增19.8%，超徵4327億元創史上新高，也讓大家期待「歲計賸餘」可發給人民當「紅包」？對此，蘇建榮已表示「歲計賸餘」要還稅於民，必須經過立法程序，不是說要還就可以，而且會做於編列預算的財源。