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財經小辭典／稅收超徵可以發紅包？先搞懂「歲計賸餘」

▲由於近年來經濟成長表現佳，稅收也都超出預期，並已連續4年歲入大於歲出千億元，財政部長蘇建榮表示今年也差不多。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）
▲由於近年來經濟成長表現佳，稅收也都超出預期，並已連續4年歲入大於歲出千億元，財政部長蘇建榮表示今年也差不多。（示意圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-08-16 16:33:25

近年來因台灣經濟成長表現佳，稅收也超出預期，並已連續4年歲入大於歲出千億元，去年稅源主要來自證交稅，今年受益於去年企業獲利亮眼，挹注營所稅，甚至今年編列債務還本960億元，7月底已全數還完，下半年財政部還會視稅收情況，增加還本。不過，由於過去總統蔡英文曾提過要讓收入較少民眾，優先分享經濟成長紅利，會以「歲計賸餘」支應，不會另外舉債，也讓大家重燃會不會拿「歲計賸餘」發紅包、還稅於民的期待。

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其實，每次談到「還稅於民」議題，一定會先提到「稅收超徵」，但其實 「稅收超徵」是指稅課收入實徵數大於預算數，這除有助歲入增加，還有就是縮小財政赤字及減少當年度舉債數額，主要是稅課收入為歲入主要來源，稅捐稽徵機關依據稅法相關規定稽徵的每一塊錢，不論較預算數增加或減少，按照預算法規定須全數繳入國庫統籌運用並納入決算。但受惠近年稅課收入執行優於預期及歲出節餘，歲入歲出差短數額縮小，須透過舉債彌平數額減少，因而實際舉債數較預算數減少，也就是「少借」，使得債務增加的速度趨緩。▲什麼是稅收超徵？（圖／財政部南區國稅局提供）

▲什麼是稅收超徵？（圖／財政部南區國稅局提供）
此外，政府官員尤其是財政部也一定會提到歲入、歲出及歲計賸餘。一般來說，政府收入可概分成「實質收入」與「非實質收入」，前者就包括稅收、規費、事業收入及財產收入，也就是「歲入」，當歲入不足以支應歲出，政府便會以舉債或賒借取得財源，舉債賒借所取得的收入就是「非實質收入」。

▲中央政府收支說明。（圖／財政部南區國稅局提供）
▲中央政府收支說明。（圖／財政部南區國稅局提供）
如果當年度政府預算歲入高於歲出，多出的就是「財政賸餘」；反之，若當年度政府預算歲入低於歲出，就是「財政赤字」，也就是歲入歲出差短。而預算歲入歲出差短會以舉債或移用以前年度賸餘彌平，但最後執行、也就是總決算，總收入不同於歲入，而是歲入加舉債融資，總支出則是歲出加債務還本，總收入減總支出有多就是歲計賸餘，每年的歲計賸餘依法都應轉入下年度，作為彌補歲入歲出差短之用，也就是，財政部長蘇建榮所說，歲計賸餘會做為編列預算的財源，編到總預算分到各部會。

由於去年經濟不錯，上市櫃獲利增加，今年所得稅申報營所稅收比預期好，財政部長蘇建榮已表示，今年稅收預估應該跟去年差不多，而且在歲入大於歲出之下，甚至今年本來要債務還本960億元，已在7月還完。由於去年總稅收有2兆8742億元，年增19.8%，超徵4327億元創史上新高，也讓大家期待「歲計賸餘」可發給人民當「紅包」？對此，蘇建榮已表示「歲計賸餘」要還稅於民，必須經過立法程序，不是說要還就可以，而且會做於編列預算的財源。

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