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不敢投資！中國開發商陷「求生模式」　動工面積跌近5成

▲中國開發商在7月時大幅削減房地產投資，新開工量更創下近10年來的最大跌幅。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國開發商在7月時大幅削減房地產投資，新開工量更創下近10年來的最大跌幅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-16 12:22:25

中國開發商在7月時大幅削減房地產投資，同時新開工量更創下近10年來的最大跌幅，外媒報導指出，中國開發商正處於「生存模式」，市場估計房地產市場恐怕不會迅速轉危為安。

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根據《路透社》報導，佔經濟總量約四分之一的中國房地產市場，自2020年夏季以來持續陷入資本危機，導致部分資金緊張的開發商拖欠債務，甚至難以完成建案、樓盤爛尾。買家也轉趨謹慎，投資新房地產項目也轉為困難。

根據《路透社》依照官方數據推算，7月份房地產投資年檢12.3%，為2022年最大降幅，而新開工面積的面積下降45.4%，為2013年1至2月以來最大降幅。

深圳一名開發商管理層稱，「除了國有企業，所有人都處於求生狀態，，都在等待復甦，並試圖加快銷售速度，降低成本，減少購買土地。「但歸根結底，銷售取決於最終用戶。」

自2020年以來，資金緊張的房地產公司一直受到信貸緊縮的困擾，先前監管機構擔憂開發商不斷攀升的債務，對其發佈了嚴格的指導方針。

一名曾拖欠債券的開發商表示，現在首要任務是勒緊褲帶，確保住房建案交付，「一旦信譽受損，就真的很難籌集資本」。《路透社》根據官方數據推算，7月份針對開發商，國內銀行發放的貸款下降36.8%，而從國外籌集的資金則下降了200%。

中國人民銀行12日指出，包括房貸在內的家庭貸款，6月的8482億人民幣，到了7月下滑至1217億人民幣，反映出買家的低迷情緒。《路透社》引用中國國家統計局數據顯示，新屋價格繼6月年減0.5%後，7月年減0.9%，為2015年9月以來最快降速。

報導指出，國家統計局數據表明，1至7月房地產投資年減 6.4%，為2020年3月以來最大降幅，新開工率下降 36.1%。

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