不敢投資！中國開發商陷「求生模式」　動工面積跌近5成

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根據《路透社》依照官方數據推算，7月份房地產投資年檢12.3%，為2022年最大降幅，而新開工面積的面積下降45.4%，為2013年1至2月以來最大降幅。
深圳一名開發商管理層稱，「除了國有企業，所有人都處於求生狀態，，都在等待復甦，並試圖加快銷售速度，降低成本，減少購買土地。「但歸根結底，銷售取決於最終用戶。」
自2020年以來，資金緊張的房地產公司一直受到信貸緊縮的困擾，先前監管機構擔憂開發商不斷攀升的債務，對其發佈了嚴格的指導方針。
一名曾拖欠債券的開發商表示，現在首要任務是勒緊褲帶，確保住房建案交付，「一旦信譽受損，就真的很難籌集資本」。《路透社》根據官方數據推算，7月份針對開發商，國內銀行發放的貸款下降36.8%，而從國外籌集的資金則下降了200%。
中國人民銀行12日指出，包括房貸在內的家庭貸款，6月的8482億人民幣，到了7月下滑至1217億人民幣，反映出買家的低迷情緒。《路透社》引用中國國家統計局數據顯示，新屋價格繼6月年減0.5%後，7月年減0.9%，為2015年9月以來最快降速。
報導指出，國家統計局數據表明，1至7月房地產投資年減 6.4%，為2020年3月以來最大降幅，新開工率下降 36.1%。