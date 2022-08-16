北京禁台灣農產品　中國與香港饕客嘴巴卻很誠實

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報導說，廣州市民蘇玉（音譯，Su Yu）認為台灣農產比產自中國的更優質，購買台灣水果是她以往的生活日常，但早在北京頒布報復性禁令之前，市面上已經幾乎找不到。
這位在日商企業從事翻譯的上班族說：「原產地標籤打印台灣的水果，我印象中蠻久沒看到了。」
不過想要在中國境內找到來自台灣的食品日後只會更難，因裴洛西（Nancy Pelosi）不理會北京的恫嚇旋風式訪台後，中國的連串禁令不只針對柑橘等水果，還有糕餅烘培類與包裝茶。
據法國外貿銀行（Natixis），以美元計台灣農產品外銷中國大陸，只占台灣對中國大陸貿易總額的0.2%，但北京執意拿食物開刀以為嚇到台灣人，實際上卻極可能造成是蘇玉這樣的消費者感失望。
廣州市江南果菜批發市場的攤商李宗（Li Zong）說，再也不會有人進口台灣的鳳梨、蓮霧與釋迦，這些台灣的水果已缺貨兩年了。
他說，遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的防疫管制措施加上中國薪資成長趨緩，意味著高檔食材的消費銳減，導致台灣水果缺貨。
而當前台海緊張攀升至新高，短時間不太可能改變，李宗坦白建議消費者在中國境內找本土栽植的農產品代替。
香港雖沒有跟進北京對台的制裁措施，不過特首李家超已宣稱藉由「各種必要手段」助北京力挺國家主權，香港工業貿易署發言人則不願答覆，香港是否考慮針對台灣的商品進口頒布禁令。
旅居香港36年的台灣美食評論家陳喬莉（音譯，Jolly Chan）說，1895年至1945年也就是日本殖民統治台灣期間，當時生長在高海拔地區的台灣水果與茶葉採用公認的「先進」技術栽植，時至今日，台灣農產的風味比中國的更精緻或天然。
她說：「港人覺得來自台灣的農產非常獨特，很多品種散發著更芬芳的香氣，完全不同於來自廣東與四川的產品。」
香港銅鑼灣號稱饕客必訪的美食薈萃朝聖地，不論是路邊攤的小吃甚至高檔餐館應有盡有，而內用座位只有40席的奔之食堂，用餐尖峰時刻總是秒殺客滿，而且門外通常還大排長龍。
這家開張僅4年的餐館90%採用來自台灣的食材，尤其是台灣鳳梨、台灣芒果、台灣米粉、台灣花枝丸，還有兩款茗品台灣綠茶與台灣烏龍，餐廳牆上掛著一張前總統馬英九的玉照。
餐廳值班經理鍾曉玲（音譯，Chung Siu-ling）表示，上門的饕客都喜歡台灣美食散發的「內蘊芬芳」。南早報導說，香港還有很多的地方，消費者也是相當捨得花錢買下台灣食品。
像是英記茶莊設在購物中心的專櫃，只是拳頭大小包裝的台灣烏龍茶售價超過港幣200元（約新台幣765元），比來自福建的同類茶葉售價將近貴3倍，但台灣與福建僅一海之隔，兩地氣候條件相仿。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）