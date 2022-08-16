嬰幼兒BNT疫苗　盧秀燕：配合中央配撥時間安排

嬰幼兒BNT疫苗開放施打期程許多家長關心。台中市長盧秀燕今(16)日於市政會議表示，根據中央消息，這周約有127萬劑滿6個月至未滿5歲的嬰幼兒BNT疫苗抵台，市府將配合中央配撥時間安排施打，相關施打時程將再向市民報告。





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盧秀燕表示，台中第一劑疫苗注射率97%，第二劑超過九成，第三劑超過七成；小朋友則因為注射時間較晚，防護力較不夠，為保障幼童健康，市府已安排台中30家衛生所於8月13日及20日，連續兩個週六開設「疫苗『寶』健康」接種門診，針對6個月至11歲幼童提供幼兒Moderna、兒童Moderna及兒童BNT等疫苗接種。





盧秀燕指出，除30家衛生所外，台中市共計有250家院所可提供幼兒Moderna疫苗，以及268家院所可提供兒童BNT疫苗，請家長踴躍洽詢預約接種。此外，根據中央消息，這周約有127萬劑滿6個月至未滿5歲的嬰幼兒BNT疫苗抵台，中央經過相關程序後會配撥地方政府和醫療院所，一旦確定配撥時間，市府將再向市民報告台中市相關施打期程。





衛生局說，在「疫苗『寶』健康」接種門診活動期間至30家衛生所完成新冠疫苗接種的幼童，即可參加衛生所精心準備的抽抽樂，或獲得驚喜包1份。



