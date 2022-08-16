鄭家純「拒交22K男友」被罵翻 吳宗憲分享身為人父考量
節目《小明星大跟班》明（17）日播出「講實話真的錯了嗎？超直白藝人的慘痛代價」，藝人鄭家純（雞排妹）曾因「拒跟22K男交往」發言惹議，代言工作一夕全無，她無奈解釋：「領22K的男生他可能剛出社會，我比較早出社會，怕沒辦法有很深的交流，而且我也怕男生會覺得壓力很大。」
不料鄭家純這番言論被媒體大肆炒作，還引來大批網友毒舌批評，讓鄭家純很委屈：「我算是被社會教訓了很多說話的藝術。」吳宗憲則是以身為人父的立場分享看法：「其實22K是大家共同的問題，我也是為人父母，當然希望孩子的嫁娶，能有一個比較好的開端，財務狀況一定是考量之一。」
趙正平也曾因直率敢言的個性痛失代言：「經紀人幫我找到手遊代言，跟廠商見面的時候，他們說除了記者會，還要做粉絲互動直播等等，我說有必要做這麼多嗎？」當下經紀人趕緊出面打圓場，表示廠商對這次的合作很有心也很看重，不料趙正平一句話，又讓現場氣氛降回冰點：「我就多講了一句『有心就要說到做到』，結果整個局被我弄得不上不下，最後我等了1個月，經紀人說他們不找我了。」當時不清楚代言金額的趙正平，還跟經紀人說:「那種不接也罷！我差這個錢嗎？」，沒想到這代言費竟高達300萬！讓趙正平超後悔：「如果知道是這個錢，除了廠商要我做的，我還會加碼！」