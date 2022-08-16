LINE免費貼圖「中秋隱藏版」！敲可愛6組必收：問候專用
距離9/10中秋節還有將近一個月，不過礙於疫情許久沒回家的外地遊子們，對即將到來的「中秋大會烤」已是摩拳擦掌、蓄勢待發。LINE在開烤前夕搶先釋出首發中秋節免費貼圖，由兔子波波打頭陣幫中秋暖身。LINE貼圖小舖本周新上架2款免費貼圖，如果覺得不夠用，完成指定任務還有其他隱藏版貼圖，把握時間打包回家。
1、LINE購物護照★兔子波波日常與中秋節
下載條件：開通LINE購物護照
下載期限：2022年9月13日
使用天數：90天
2、LINE TV × 某人日常
下載條件：觀看LINE TV指定影片5分鐘
下載期限：2022年9月14日
使用天數：90天
3、PEACH JOHN × 美白兔
下載條件：加官方帳號好友（限16萬名）
下載期限：2022年8月30日
使用天數：90天
4、歌劇院-天天劇場日4
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年8月31日
使用天數：180天
5、LINE VOOM × 啾波麻糬
下載條件：LINE VOOM追蹤5位創作客
下載期限：2022年8月26日
使用天數：90天
6、LINE購物 × 海豹叔叔
下載條件：打開LINE購物搖一搖
下載期限：2022年8月27日
使用天數：90天