高市建築工地坍陷案　建築師公會：是施工疏失非設計問題

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國民黨議員不滿該建案在不到半年內，二度造成周邊道路嚴重塌陷，損及民宅，今天在議會召開記者會，共有8位議員出席。議員陳若翠指出，自強一路建案今年3月第一次塌陷後，市府只罰9萬後准允復工，如今又發生更嚴重的二度塌陷，工務局監督的SOP（標準作業程序）在哪?由於工務局長楊欽富就官前，曾任該建案設計師，讓人質疑「楊欽富局長有沒有護航楊欽富建築師?」
陳奎宏認為，該建案位處感潮帶，沙黏土地質，施工難度高，但從沙土迅速湧入地下室內現象，可見鋼板樁有縫隙，外圍止水樁失效；而營造廠商應注意而未注意的施工疏失，釀基地外土壤流失、致使道路塌陷及損及鄰房，判斷應是施工問題，並非設計問題。
陳奎宏也提到，該建案開工是109年9月14日，而楊欽富同年9月9日就依法註銷建築師事務所，9月11日就職都發局長，而非工務局長，可見，楊局長在開工前就已經不是這個建案的設計監造人，跟這個建案後來的工程問題無關，也沒有球員兼裁判的問題。
根據相關資料顯示，該建案設計的檔土設施採用鋼板樁設計係經過大地技師及結構技師設計簽證，且通過建管處地下開挖施工諮詢會議的檢驗，再從這次申請復工過程中，復工計畫經過三大公會嚴格的審查通過，並經十數次的巡查，未有異常現象，可見設計上沒問題。