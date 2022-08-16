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午後雷雨彈開炸！13縣市大雨特報　雲林以南平地小心

▲中央氣象局稍早針對全台13縣市發布大雨特報，提醒民眾午後外出要記得攜帶雨具。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲中央氣象局稍早針對全台13縣市發布大雨特報，提醒民眾午後外出要記得攜帶雨具。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-16 14:59:01

「午後雷雨彈」又開炸了！由於熱對流展旺盛，西半部地區及山區已經出現局部短暫雷陣雨，中央氣象局稍早針對13縣市發布大雨特報，今（16）日南投、雲林以南地區及台中以北、宜蘭山區有局部大雨發生機率，提醒民眾要注意雷擊、強陣風，山區要小心溪水暴漲。目前大雨警戒範圍包括：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區。

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至於今日上半天各地依舊相當炎熱，最高溫出現在台東長濱及花蓮富源的攝氏39.1度，宜蘭土場也有攝氏37.8度高溫。氣象局也持續發布高溫資訊，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市地區為黃色燈號，請民眾注意防曬並多補充水分。

氣象局表示，類似的天氣型態還會持續到明（17）日，明日各地大多維持多雲到晴，受到偏東南風及南風影響，東南部地區、恆春半島及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

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