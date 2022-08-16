不顧危險！韓國房租貴難負擔　33萬戶擠半地下房求安居

我是廣告 請繼續往下閱讀
幾乎已經變成韓國特色的半地下房，與普通地下室不同的地方在於，有部分空間突出於地面之上，最早出現在1970年代，是用於躲避空襲的臨時避難場所，一般建於公寓下方，但因為對外窗距離房間地面遠、採光差、不利於換氣通風以及難以防盜等特性，半地下房實際上並非適合居住的空間。
在1962年制定的韓國建築法中，一開始是不允許半地下房做為居住場所，但隨著經濟發展，人口大量移入首都圈，為了解決居住空間不足問題，逐步放寬相關法規，半地下房和地下室也成為能夠「合法」居住的「住家」。目前光是在韓國首都首爾，就有20萬849戶人家住在半地下房，鄰近首爾的京畿道及仁川市則分別有8萬8936戶及2萬4207戶，首都圈居住在半地下房的比例佔整體96%。
一名搬入半地下住宅已經2年的60歲韓國民眾李先生表示，「如果可以離開這裡，我也想馬上搬家，就是因為經濟條件困難，不得不選擇住在半地下公寓。」究竟韓國的房租究竟有多貴，才會讓這麼多人選擇居住於環境惡劣的半地下室？
其實比起房租，讓大多數人負擔不起的其實是「保證金」。根據韓媒報導，首爾市內租屋保證金最少也需韓幣500萬至1000萬（約台幣13.5萬至27萬元），每個月的房租最便宜為約韓幣30萬至50萬（約台幣8000至1.3萬元），保證金繳越多，房租越便宜。
除了一般的月租，韓國還有一種稱為「傳貰」的全租方式，這是指繳交約50%至80%的房屋總價為保證金，，簽訂2年以上長期租約，租賃期間不需再支付房租，租約到期後可取回全額押金，房東則以押金存入銀行的利息或投資收益取代房租。
但首爾的房價高，光是全租租一間小套房，至少需要約台幣300萬元，而半地下室只需要約100萬出頭，許多韓國民眾為了孩子學區或工作關係之故，常需搬家，而不便買房，全租因此成了韓國主流租屋方式。
不過隨著近年利率降低，以及韓國前總統文在寅政府為減少投資買房行為而祭出的一系列稅負及限制措施，讓市場上出售及以全租的出租物件供給大幅減少，反而推升房價及租金漲勢。
而在8月初這場豪雨之後，首爾市10日宣布將完全禁止將地下室或半地下室作為住宅用途，目標在10到20年內讓半地下公寓消失。這並不是第一次極端降雨半地下居民帶來慘重災情，韓國政府在十年前強颱布拉萬災後就曾試圖禁止半地下公寓這種住宅型態，結果只是讓同樣有安全疑慮的考試院居住人數增加。
在韓國的經濟困難者，除了選擇半地下室或地下室外，亦有一些人會選擇屋塔房（頂樓加蓋），學生則是會選擇一間僅約3至5坪的考試院。如今傳出要禁止半地下房居住，讓飽受高昂房價之苦的首爾居民感到憂心，也有媒體指出，若禁止半地下室作為住宅，也可能影響依賴房租收入為生的房東生計，韓國政府要徹底改善居民的居住環境，仍有許多問題待解決。