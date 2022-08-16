14縣市《自治條例》取締電子煙　上半年已裁罰620件

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對此，政府推動《菸害防制法》修法，禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用包括電子煙在內之類菸品，修法通過前，為遏阻違法，加強查緝，各縣市政府也訂定自治條例管制電子煙產品，至7月底已有14縣市陸續訂定自治條例並發布施行，包括新竹市、台中市、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、嘉義縣、新北市、苗栗縣、台北市、台南市、彰化縣及南投縣。
今年上半年，以地方自治條例執行的電子煙查緝成果，針對販售電子煙、供應電子煙給未滿18歲者、禁菸場所使用電子煙等違法態樣，計裁罰620件，裁罰金額達新台幣169萬元。
國健署指出，除各縣市自治條例規定外，若查獲的電子煙含尼古丁，涉《藥事法》第22條未經中央衛生主管機關核准不得擅自輸入所稱禁藥，最高可處10年以下有期徒刑，且得併科1億元以下罰金；明知為禁藥而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保（意指居間介紹）、轉讓或意圖販賣而陳列者，最高可處7年以下有期徒刑，且得併科5000萬元以下罰金；若電子煙似菸品形狀，依《菸害防制法》第14條規定，最高處5萬元罰鍰。
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