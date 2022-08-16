「坐車穿這麼露傷風敗俗」！肝連妹不忍了 開直播嗆酸民
日前「爆廢公社」貼出一張偷拍照，因低胸妹側靠裝睡男而暴紅，引發破萬人按讚關注。不久就被網友神出本尊是有「台版三上悠亞」封號的網紅肝連妹（周苗苗），連同身旁幾位一同上車的正妹，都是社交平台Goodnight最新選出的Goodnight Girl。而「肝連妹」因為偷拍照引發網路爭議，清涼穿著飽受不少批評，包括「坐車穿這麼露很傷風敗俗」、「穿成這樣就是為了被人看」。她也在IG正面回擊，將在今（16）晚9時於Goodnight開直播，要躲在螢幕前的酸民們「出來面對」。
聲音社交平台Goodnight日前舉辦第一屆「Goodnight Girls晚安女孩」票選，經過半個月激烈競爭，共選出5位Goodnight Girls，包括有「台版三上悠亞」之稱的肝連妹，JFK百大女郎星野優、模特兒黃韻霏Anita、有89萬粉絲的甜心Q匠、混血G奶小模「広瀬優羽里」兔兔，成為Goodnight官方聲優團體，將在8/16、8/20、8/27晚上9點透過線上語音和網友互動。其中今（16）晚將直播的「肝連妹」更在個人IG向酸民喊話：「給看不慣我的人，有任何想罵我的話，歡迎在那時候跟我說，我再好好回應你們，我還怕你們不敢來。」
Goodnight是SoundOn聲浪集團旗下以聲音為主題的社交平台，目前在全球有千萬名用戶，近來也流行用聲音相互陪伴入睡的「掛睡」現象，或是ASMR聲音互動，也有用戶把Goodnight當成音樂電台來展現歌喉。透過「聲音」變現機制，用戶可擔任語音主播或語音聊天，匿名、不需露臉就能賺取外快。根據Goodnight透露，有名開播1年半的語音女主播，已累積數千位活躍粉絲，月收入最高可達6位數。